Een vrouwenonderonsje in ‘De Slimste Mens’: de VRT-dames verklappen hun idolen Mark Coenegracht

10 december 2018

22u51 0 TV Met vier van de negen finalisten is de VRT bijzonder goed vertegenwoordigd in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Al zijn dat er na vanavond nog maar drie, want in een puur vrouwenonderonsje moest Annelies Van Herck het onderspit delven. Ze haalde de minst goeie score in het reguliere spel en verloor kansloos in de finale.

Een Journaalanker van Eén, een StuBru-stem en een Radio1-presentatrice. Het zorgde ervoor dat Erik Van Looy terecht opmerkte dat de VRT weer knappe kandidaten heeft afgevaardigd. Dat ze zelf in een onderling duel meteen één finaliste naar huis moesten spelen was de speling van het lot. Uiteindelijk trok Annelies Van Herck aan het kortste eind, wat minder een verrassing was. Lichaamstaal verraadt soms veel. In het geval van Annelies zeker. Het leek bijwijlen of ze licht tegen haar zin meespeelde. De finale was nog duidelijker een klus die moest geklaard worden. Uiteindelijk had Annelies Van Herck geen enkele kans. Al begon het Journaalanker wel optimaal aan de quiz. Ze bleef in de openingsronde maar aan de beurt en sprokkelde seconden bij elkaar. Onvoldoende evenwel om de quiz in haar voordeel te beslechten. Halfweg het spel begon het fout te lopen. Matige puzzel, veel tijdverlies in de fotoronde, maar vooral niet bestand tegen het geweld van Michèle Cuvelier en Layla El-Dekmak die beide een feilloze 150 seconden binnenhaalden bij hun, toegegeven, niet zo moeilijk filmpje. Zelf wist Annelies maar twee juiste antwoordjes te bedenken. Dan ben je een vogel voor de kat.

Opvallend overigens hoe sterk dat jonge VRT-geweld speelt. Vooral Michèle Cuvelier is een geheim VRT-wapen. Haalde tijdens het reguliere spel eerder met 598 seconden de beste score ooit, en fladderde in de eerste finale-aflevering met zo’n gemak en zelfzekerheid door de quiz dat alle andere finalisten nu al bang mogen krijgen.

Mysterieuze Layla El-Dekmak bleef vooral zichzelf. Dat is in deze finaleweken ook al een grote verdienste. Ze blijft ons verbazen met privé-informatie. Zo kwamen we nu weer te weten dat ze van stoombaden, hammam en sauna houdt, dat haar idolen Jimi Hendrix, Leonardo di Caprio en Jeff Buckley zijn, dat ze met haar zussen venijnig heeft gevochten en dat ze na twee dagen werken nood heeft aan een dag rust om thuis te bekomen.

In deze eerste finale-avond was het jury-duo, bestaande uit Jens Dendoncker en Stefaan Degand, op dreef. Zonder te forceren. Al blijft Stefaan Degand altijd een Duracell-konijn. Zijn verhaal over die avond dat hij bij vrienden en dronken de sauna binnenstapte en op het verwarmingselement ging zitten, met verbrande billen gillend naar buiten liep en daar in het zwembad, dat niet gevuld was, sprong, was straf. De feiten zijn vijftien jaar oud, maar dat hij sindsdien met een gerepareerde gebroken knie rondloopt is een feit.

Jens Dendoncker was zichzelf, eiste zijn plaatsje op naast Stefaan Degand en kwam geestig, gevat en grappig uit de hoek.

Fijne bijkomstigheid aan deze finaleweken. We konden weer kennis maken met de rubriek ‘de beste momenten van de kandidaten’.

De leukste quotes

Annelies Van Herck: “Michael is professioneel in wat hij doet, maar niet in het klussen.”

Jens: “Op het werk heb ik soms last van huilende hyena’s. Doe eens Erik. Zie je…”

Stefaan (op de vraag wie zijn favoriete striptekenaars zijn): “De voltallige Vlaamse Regering.”

Kantelmomenten

Annelies Van Herck overheerst de ‘3-6-9’-ronde en staat meteen op 100 seconden. Ook in de ‘Open deur’ scoort ze snel en vlot.

Annelies Van Herck speelt alle voorsprong kwijt door heel wat minder goed te puzzelen dan Michèle Cuvelier en Layla El-Dekmak.

De drie kandidaten knoeien maar wat aan in de fotoronde en winnen nauwelijks seconden.

De filmpjesronde is dan weer op niveau. Michèle en Layla scoren een maximum van 150 seconden. Annelies laat het afweten en wordt laatste. Michèle wint.

In de finale speelt Annelies Van Herck slecht.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 440 sec.

2. Layla El-Dekmak 321 sec.

3. Annelies Van Herck 247 sec.

De volgende finalisten

Advocaat Omar Souidi die Saartje Van den Driessche (als zevende geplaatst) vervangt.

Later treden ook Wouter Vandenhaute, Sven Gatz, Rani De Coninck, Peter Van de Veire, Boris Van Severen en Julie Colpaert opnieuw aan.