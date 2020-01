Een voormalig minister en de ex van Phaedra Hoste in nieuw seizoen 'Topdokters' DBJ

14 januari 2020

00u00 1 TV Een nieuwigheid in het zevende seizoen van 'Topdokters', want voor het eerst trekken de cameraploegen ook buiten de landsgrenzen. Onder anderen voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels en Nasser Nadjmi, de ex van Phaedra Hoste, maken hun opwachting in de VIER-reeks.

Het zijn cv's die doen duizelen, die van de nieuwe lijst topdokters. Zo is dr. Reginald Moreels - medeoprichter van Artsen zonder Grenzen en eind jaren 90 nog minister van Ontwikkelingssamenwerking voor CD&V - de laatste jaren vooral actief in Oost-Congo. Hij is de enige chirurg in een gebied van meer dan 1 miljoen inwoners en probeert er de ebola-epidemie te bestrijden.

Ook professor Nasser Nadjmi is een opvallende naam in de lijst. Hij is een gereputeerd mond-, kaak- en aangezichtschirurg in het UZ Antwerpen en het AZ Monica, en een wereldautoriteit op het vlak van hazenlippen en lipspleten. Hij had van 2010 tot 2011 een relatie met Phaedra Hoste.

Congolese parkwachters

Ook Marijke De Raes zal te zien zijn in het zevende seizoen van 'Topdokters'. Zij is niet alleen spoedarts, maar gaat ook op buitenlandse militaire missies. Alsof dat nog niet genoeg is, geeft ze in haar vrije tijd cursussen survivaltechnieken aan parkwachters in Congo, die hun leven riskeren bij de bescherming van berggorilla's tegen rebellen en stropers.

De vijf andere topdokters zijn prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg). Het nieuwe seizoen start op 27 januari op VIER.