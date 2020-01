Eén volgt Anuna De Wever en 9 anderen tijdens hun laatste '100 dagen' TK

06 januari 2020

00u00 0 TV In het nieuwe '100 dagen' volgt Eén tien 18-jarigen tijdens hun laatste maanden op de middelbare school. Een periode vol zorgeloos feesten, maar ook vol twijfels. Net in die periode moeten ze immers keuzes maken: gaan ze verder studeren? Of toch maar het werkveld in?

De tieners hebben heel verschillende achtergronden. Zo moet Beau beslissen of hij de familietraditie volgt en zich aanmeldt bij het leger. Meaghan wil dan weer proberen om het te maken als artieste, en Hannes wil vooral zijn depressie overwinnen. Maar de opvallendste leerling die opduikt in het programma is ongetwijfeld Anuna De Wever, die vorig jaar tienduizenden scholieren aan het spijbelen kreeg. Met haar protestmarsen wilde ze het klimaatprobleem bovenaan de politieke agenda krijgen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De tiener kreeg erg veel haat te verwerken op sociale media. Niet gemakkelijk voor iemand die net als haar leeftijdsgenoten regelmatig onzeker wordt, en intussen ook nog eens haar studie Humane Wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum van Mortsel probeert af te werken. Wat is zij van plan dit jaar?

'100 dagen’, Eén, 21.30 uur