Een vleugje exotische liefde en de sportiefste kant van Jani Kazaltzis: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

07 mei 2020

13u00 0 TV Een ontroerende en pijnlijk herkenbare Hollywoodklepper, vreemde toestanden bij de Belgische ambassade in Bangkok en een sportieve confrontatie tussen Vlaanderens favoriete stylist, Jani Kazaltzis, en programmamaker Otto-Jan Ham. Dit is de tv-selectie van onze chef showbizz Jelle Brans.

'De Ambassade': e en vleugje 'Exotische liefde'



VIER start herhalingen van deze realityreeks uit 2019 die een blik werpt achter de schermen van Belgische ambassades en consulaten in vijf wereldsteden. De eerste aflevering brengt meteen een vleugje 'Exotische liefde', de legendarische docusoap waarin Vlamingen hun wederhelften in den vreemde gingen rapen. Viceconsul Elie Loos krijgt in Bangkok namelijk een Belgische man over de vloer die met zijn Thaise vriendin wil trouwen. Dat is geen formaliteit, want de viceconsul moet nagaan of het niet om een schijnhuwelijk gaat. Een paar eenvoudige vragen brengen het gelukkige koppel meteen in de problemen. Loos wil van de vrouw weten hoe ze hem ontmoet heeft, maar zij spreekt amper een woord Engels. De viceconsul heeft ernstige bedenkingen bij het huwelijk: als de man geen Thais spreekt en de vrouw geen Engels, hoe communiceren die twee dan met elkaar? Haar vriend hoopt het gesprek via Google Translate te vergemakkelijken, maar dat lukt voor geen meter. "What do you wrong?", vraagt hij. Of hoe ook 'Eigen kweek' nooit veraf is.

VIER, 20.35 uur

'90 Day Fiancé: Self-Quarantined’: n aar het altaar of het vliegtuig?

Het ietwat aparte datingprogramma '90 Day Fiancé' is al jaren één van de belangrijkste trekkers op onze favoriete trouwzender. In deze 100% 'guilty pleasure' worden Amerikanen gevolgd die het liefdesgeluk over de grens hebben gevonden. Ze zijn ervan overtuigd dat hun buitenlandse lief de ware is, hoewel ze elkaar nauwelijks kennen. Ze hopen op een gelukkige toekomst in de Verenigde Staten, maar hebben slechts 90 dagen de tijd voordat het visum, een zogeheten K-1-formulier, van de beoogde levenspartner verloopt en die het land moet verlaten. De enige manier om voorgoed te kunnen blijven, is door elkaar het jawoord te geven. Kunnen de stellen elkaar in die beperkte tijd goed genoeg leren kennen om trouw te beloven? Is het echte liefde of blijkt de wolk minder roze? De koppels worden gevolgd vanaf de eerste kennismaking tot dat cruciale moment: naar het altaar of terug op het vliegtuig. Ze moeten taalbarrières overwinnen, met andere culturen leren omgaan en sceptische familie en vrienden van hun liefde overtuigen. In deze special worden de meest spraakmakende stellen van de afgelopen seizoenen nogmaals bezocht, om te zien hoe ze zich redden, wat ze doen en hoe hun leven is veranderd sinds ze in hun kot moeten blijven.

TLC, 20.30 uur

'When They See Us': d e macht van Netflix



Indrukwekkende Netflix-miniserie over een gerechtelijke dwaling die dertig jaar na datum nog nazindert. Ze werden bekend als de Central Park Five, vijf tieners van Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse komaf, die in 1989 werden beschuldigd van de gewelddadige verkrachting van een jogster in het New Yorkse Central Park. 'When they see us' gaat over de aanloop, het politieonderzoek, de rechtszaak en de afloop van de zaak, en kan het best worden samengevat als een genadeloze aanklacht tegen het vooringenomen politieonderzoek. Er was geen DNA-bewijs en de vijf kregen tijdens de verhoren bekentenissen in de mond gelegd. De twee jongste verdachten van 14 en 15 jaar werden stevig ondervraagd zonder dat er een advocaat of een ouder aanwezig was. Jaren later bleek dat er een andere dader in het spel was, maar intussen waren de levens van vijf verwoest. Deze gedramatiseerde miniserie laat je de rillingen over de rug lopen. Want wie er zou overleven stond van meet af aan vast: de autoriteiten, die uit alle macht op zoek waren naar daders - of ze het nu gedaan hadden of niet. De New Yorkse zakenman die destijds in een krantenadvertentie de doodstraf eiste, is nu president. De openbare aanklagers van toen ondervinden consequenties nadat de reeks een hype werd. De ene, een hoogleraar Columbia Law School, nam ontslag. De ander, na haar juridische carrière een succesvol thrillerschrijver, werd gedumpt door haar uitgever. Dat de zaak nu pas brede verontwaardiging losmaakt, toont ook de macht van Netflix aan.

Netflix

'Eternal Sunshine of the Spotless Mind': o ntroerend en pijnlijk herkenbaar

Hoe dieper je gaat graven in Netflix, hoe glanzender de parels. In dit 15 jaar oude liefdesdrama met sciencefictionelementen - wat ons betreft een van de mooiste films ooit - ontmoeten de extraverte Clementine (Kate Winslet) en de introverte Joel (Jim Carrey) elkaar in een koud en leeg station. Ze worden verliefd. Zomaar. Maar Clementine en Joel hebben hun liefde al achter de rug en hebben elkaar uit hun geheugens laten wissen. De gevolgen die dat heeft en de pogingen die Joel doet om die terug te draaien, worden verwerkt in een diep ontroerend verhaal. Suizend van de ene bewustzijnslaag naar de andere weet je nooit waar het inventieve, Oscarwinnende scenario je naartoe voert. Verrukkelijk zijn de scènes waarin Joel en Clementine zich in Joels kinderherinneringen verstoppen, verontrustend zijn de beelden van straten, huizen en auto's die uit Joels geheugen worden gewist. Het klinkt vreemd, maar eigenlijk is het gewoon allemaal pijnlijk herkenbaar.

Netflix

'De Container Cup': J ani tegen Otto-Jan

Weinig verrassingen in 'De Container Cup' tot nu toe: de vier deelnemende sportvrouwen bengelen onderaan het klassement, dat wordt aangevoerd door wielrenner Oliver Naesen, met slechts drie seconden voorsprong op roeier Tim Brys. Toch kijken we vanavond nog 'ns, omdat we benieuwd zijn hoe übermacho Jani Kazaltzis het er in deze niet-sportersaflevering van afbrengt tegen spierbundel Otto-Jan Ham.

VIER, 20 uur