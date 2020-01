Eén verspreidt beklijvende trailer van psychologische roadthriller ‘GR5' BDB

21 januari 2020

20u28 1

Eén lanceerde dinsdag de eerste beelden van de psychologische roadthriller ‘GR5', die later dit voorjaar op de zender te zien zal zijn. In de serie besluiten vier vrienden om het Grote Routepad nummer 5, een wandelroute van 2.000 kilometer doorheen Europa, af te wandelen ter herdenking van hun vriendin Lisa. Zij verdween vijf jaar geleden tijdens haar tocht langs datzelfde pad. De tocht zal de vier twintigers voorgoed veranderen: de zware fysieke inspanning en onderlinge spanningen leiden voor iedereen tot een confrontatie met zichzelf, en een zoektocht naar de waarheid achter Lisa’s verdwijning. De hoofdrollen in ‘GR5' worden gespeeld door Boris Van Severen, Violet Braeckman, Saïd Boumazoughe, Laurian Callebaut, Indra Cauwels, Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen en Michai Geyzen. De reeks wordt geregisseerd door Jan Matthys.