Een tweede kampvuur, heftige emoties en een gesmokkelde gsm: dit was aflevering 7 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

03 april 2020

21u40 0 TV Nu de eerste week in Thailand voorbij is gevlogen, wordt het voor de koppels steeds moeilijker om aan de verleiding te weerstaan. Dag zeven is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vandaag laten presentatoren Annelien Coorevits en Rick Brandsteder zien dat ze ook een uitdaging durven aan te gaan. En grandioos verloren hebben, want waarom zou je anders op een hoop stenen gaan staan om de intro aan te kondigen? EXACTLY.

Hoe dan ook: Annelien laat wel weten dat er vandaag een tweede vuurkamp - sorry Lisa - op het menu staat. Onze innerlijke ramptoerist is al helemaal enthousiast. Maar voor het zover is, krijgen we eerst nog een beeld van een aap.Dat blijkt andermaal niet Gianni te zijn.

Anyway: in het vrouwenresort begint de dag op een sportieve manier. Sam mag proberen om het hart van Angela te veroveren tijdens een partijtje boksen. Niets zo romantisch als het risico om een tand kwijt te raken, toch?

Christophe ziet daar duidelijk wél de romantiek van in, want hij is jaloers op de tijd die Angela en Sam met elkaar doorbrengen. Christophe heeft namelijk zijn zinnen op Angela gezet, en hij wil er dan ook alles aan doen om haar te veroveren.

Dat is ook Angela niet ontgaan.

Al maakt zij beide heren meteen duidelijk dat ze een taaie tante is.

Bovendien heeft Angela last van keuzestress. Met verleider Sam kan ze lekker gek doen, terwijl Christophe haar rustige kant aanspreekt. Het is voor Angela dan ook moeilijk om haar voorkeur uit te spreken. Gelukkig laat ze daarna zien dat ze de plannetjes van de verleiders doorziet en dat ze daar zelf beter in is.

Om de kerk in het midden te houden, werkt Angela daarna wel nog snel even Christophe tegen de vlakte.

Terwijl Angela energie te over heeft, begint Roshina aan een heel andere queeste. Zij gaat op zoek naar de energie van Melissa. Wij hebben werkelijk geen idee waarom zelfkastijding anno 2020 nog een ding is. Alsof de lockdown nog niet erg genoeg is, denken wij dan. Al geeft het ons el een unieke kans om vast te stellen dat Melissa met een knuffelbeer slaapt.

Nadat Roshina erin slaagt om Melissa uit haar bed te krijgen, gaan de dames bij Elke langs. Daar komt het drietal tot de conclusie dat ze wel blij zijn dat de gong nog niet is afgegaan.

Vooral Elke is daar blij om. Zij kreeg tijdens het vorige vuurkamp - zeg dat maar eens tien keer na elkaar - beelden te zien waarop Arda zich niet echt goed gedraagt. Elke was zo emotioneel dat ze zelfs begon te huilen nadat ze de beelden onder ogen kreeg. Maar ondertussen heeft ze goed nieuws te melden aan Roshina en Melissa.

Al denken we toch dat Elke iets te naïef is wanneer ze vervolgens haar romance met Arda bespreekt.

Roshina blijkt andermaal the voice of reason. Zij hoopt voor Elke dat de uitspattingen van Arda beperkt blijven en dat het stel binnenkort weer samen kan feesten. Melissa is daar duidelijk ook enthousiast over.

Vervolgens haalt Elke zichzelf naar beneden. Seriously girl: als wij zo’n beelden van ons lief te zien kregen, dan waren we hem al lang gaan verzuipen in dat andere resort.

In het mannenresort is het dan weer erg rustig. Nadat ze de vorige aflevering spoorloos verdwenen was, krijgen we Romee nog eens te zien. Zij gaat Gianni verrassen met een ontbijtje. Good to have you back, hun!

Arda zoekt ook deze ochtend het gezelschap op van verleidster Eline. En ook vorige week was te zien hoe Eline en de personal trainer het heel gezellig hadden met elkaar. Tot frustratie van collega-verleidster Amber, die ook wel wat tijd met Arda wilde doorbrengen. Dat zoiets voor wrevel zorgt, is ook Eline niet ontgaan.

Eline lijkt te beseffen dat Amber gevoelens heeft voor Arda en dat haar gedrag kwetsend kon zijn.

Een analyse waar ook Romee en Gianni zich in kunnen vinden.

Gianni toont weinig begrip voor de twist tussen Amber en Eline. We hadden nooit gedacht dat we dit zouden neerschrijven, maar wij zijn het eens met de Nederlander!

Vervolgens komen ook Karim en Kunza aan bod. De partner van Roshina gaf al aan dat hij Kunza een toffe dame vindt, maar daar is collega-verleidster Felicia niet mee opgezet. Zij heeft al vanaf het begin oog voor Karim, maar die heeft het niet zo begrepen op de Nederlandse schone. Hoe dan ook: dat Karim zijn temptation heeft gevonden, is er zelfs voor Romee en Gianni teveel aan.

En hoewel Gianni daarnet een rake analyse maakte, blijkt hij tegelijkertijd ook ontzettend goedgelovig.

Na dit kleine intermezzo besluit Amber om haar stoute schoenen aan te trekken. Zij wil van Arda weten waar ze staat. Arda geeft daar vervolgens een duidelijke (ahum) uitleg aan.

Arda legt daarna nog een zijn probleem uit.

Again: kan er iemand aan die jongen duidelijk maken dat ELKE zijn vriendin is en dat hij dus niet hoeft te kiezen? Foemp!

Amber maakt vervolgens nogmaals duidelijk dat ze, moest Arda single zijn, meer wil dan enkel vriendschap. Amber is heel zeker van haar stuk. Volgens haar heeft Arda ook toegegeven dat er tussen hen meer is dan gewoon vriendschap.

Vervolgens komen Annelien en Rick langs in de resorts. Zij vertellen de koppelhelften dat ze die avond een tweede vuurkamp voor de kiezen krijgen. Christian laat alvast weten dat hij daar - verrassend genoeg - erg naar uitkijkt.

De dames beslissen al snel dat ze niets verkeerd gedaan hebben, en ook de heren zijn van oordeel dat ze braaf geweest zijn. Alle beelden mogen bijgevolg getoond worden. Dapper, Arda, dapper.

Elke is er toch niet helemaal gerust in.

Ook Arda heeft wel wat stof om over na te denken, zo blijkt.

Maar nog voor de Limburger zijn ongetwijfeld diepe gevoelens en gedachten kan delen, WORDT ER OP DE GONG GEKLOPT!

Remember: de gong geldt als waarschuwing dat er in het andere kamp iets fout is gegaan.

Gelukkig is Karim andermaal the voice of reason.

Ook in het vrouwenresort is het tijd voor dezelfde waarschuwing. Melissa is er uiteraard als de kippen bij om dat ‘vrolijke’ nieuws te gaan verspreiden.

Elke voelt de bui al hangen.

Zowel Roshina, Melissa als Elke maken zich zorgen. Maar ‘t is laatstgenoemde die plots helderziend blijkt te zijn.

Tijdens de bespreking in het mannenresort loopt Amber plots weg. Zij doet dat in een badpak dat volgens ons gemaakt is uit een gerecycleerde vuilzak. Geen flatterende look, en al zeker niet langs achteren.

Amber heeft gemerkt dat Arda de groep ontvlucht is. Uit schuldbesef?

Nee hoor, Arda denkt dat Elke iets verkeerd heeft gedaan. Amber probeert hem gerust te stellen, maar wij zijn momenteel even luidkeels ‘FOEMP’ naar ons scherm aan het schreeuwen.

Niet dat het Arda tegenhoudt om het zonlicht te ontkennen. Hij is er zeker van dat Elke iets verkeerds heeft gedaan en verbindt daar meteen grootse conclusies aan.

Karim legt het vervolgens nog eens uit: omdat Arda zo gevoelig is - wat ook duidelijk bleek uit zijn gedrag de voorbije dagen. NOT - haalt hij zich allerlei dingen in z’n hoofd en maakt hij zichzelf gek. Klinkt logisch, en om dat te onderstrepen haalt Karim weer z’n favoriete beeldspraak boven.

De verleidsters laten zich ondertussen van hun meest meelevende kant zien.

Net als de mannelijke singles trouwens. Zij hopen dat Elke slechte beelden te zien krijgt. En hoewel we meeleven met Elke, hopen we dat stiekem ook. “Deze chick verdient beter”, om het op z’n verleiders te zeggen.

Bas twijfelt er niet aan dat Elke na het vuurkamp getroost moet worden. En dan liefst op een visueel interessante manier.

Al proberen de koppeldames wel om rustig te blijven.

Maar dat blijkt voor Roshina makkelijker gezegd dan gedaan. Zij heeft zoveel stress dat ze begint te huilen.

Voor we het vuurkamp te zien krijgen, slaagt Arda er nog snel even in om nog meer op onze zenuwen te werken. In een tweede gesprek met Amber maakt hij nogmaals duidelijk dat hij er zeker van is dat Elke - en dus niet hij - het probleem is. Foemp!

EN DAN: VUUUUUUUUUURKAAAAAAAAMP!

Wanneer Arda nogmaals zegt dat volgens hem Elke in de fout gegaan is, heeft Rick de enige gepaste blik gevonden.

Enfin, na de irritante uitspraken van Arda is het tijd om beeldjes te gaan bekijken. Als eerste is Angela aan de beurt. Zij maakt zich geen zorgen over de beelden die ze van Christian kreeg. En al zeker niet over het feit dat Felicia wel in de smaak lijkt te vallen bij haar lief.

Daarna laat Annelien weten dat er nog een tweede beeld klaar staat voor Angela. Daarin zegt Christian al grappend dat hij Angela al supervaak heeft bedrogen.

Iets dat Angela ook duidelijk heel erg hilarisch vindt.

Na deze beelden krijgt de stress bij Roshina de bovenhand. Zij is er zeker van dat haar clipjes erg slecht gaan zijn.

Die analyse is blijkbaar de schuld van killjoy Melissa. Gelukkig was het maar om te lachen dat ze dat zei!

Hoe dan ook: na de beelden van Angela, is het uiteraard tijd voor die van Christian. hoewel hij op voorhand aangeeft dat hij zich wel een beetje zorgen maakt, blijkt dat nergens voor nodig te zijn. De beelden met verleider Christophe boezemen Christian geen angst in. Meer zelfs: als Angela en Christophe BFF’s zouden worden, dan heeft Christian daar geen problemen mee.

Rick, Gianni en Karim denken dat er meer aan de hand is tussen Angela en de verleider ‘met de Aziatische ogen’, maar daar gelooft Christian niets van.

Ook wanneer Rick hem probeert te overtuigen dat er toch meer aan de hand is, blijft Christian cool. Zo moet dat, bro!

En dan is het de beurt aan Gianni. Hij krijgt alweer een uiterst opgewekte Melissa te zien. Niet dus.

En dan stelt Rick dé vraag die op ieders lippen brandt:

Volgens Gianni heeft Melissa onvoldoende nagedacht over de impact van ‘de ultieme relatietest’. De Nederlander is er zeker van dat zijn vriendin alleen de uitdaging zag voor hem, meer niet.

Vervolgens is het de beurt aan Melissa. Zij krijgt te zien hoe Gianni de details van z’n bedrog deelt met een van de verleidsters. En dat doet uiteraard pijn. Geen enkele vrouw wil horen dat de ex beter

is, toch? Voor een keer hebben we dan ook begrip voor de vuile blik in

de ogen van Melissa.

Hoewel Gianni duidelijk aangeeft dat het om het meisje draait waar hij Melissa mee bedrogen heeft, lijkt Melissa op dat moment kaas in haar horen te hebben gestopt. Wanneer Annelien haar vraagt of dat nu wel of niet het meisje is waarmee Gianni haar bedrogen heeft, ontkent Melissa dat staalhard.

Nadat Annelien vergeefs nog probeert om wat meer drama aan Melissa te ontlokken, is het de beurt aan Elke om haar beelden onder ogen te krijgen. Die zijn opnieuw bijzonder confronterend. Zo krijgt Elke bij haar eerste beeld te zien hoe Amber haar interesse in Arda kenbaar maakt. En hij hetzelfde doet. Al heeft Elke toch precies iets anders gezien dan de rest van televisiekijkend Vlaanderen.

Daarna volgt een tweede beeld. Daar is de Limburgse brunette al meteen minder gerust in, als we haar gezichtsuitdrukking mogen geloven.

Logisch ook, want Elke krijgt te zien hoe Arda met beide voeten in de val van verleidster Eline trapt. Waarna Elke zich de vraag stelt waar wij ook al enkele afleveringen ons hoofd over buigen.

Melissa rolt ondertussen met haar ogen.

Elke lijkt te beseffen dat Arda iets te hard geniet van de aandacht die hij krijgt in het mannenresort.

En dan is het de beurt aan Arda. Die nog steeds denkt dat Elke het probleem is. Verleider Matthieu doet daar in het getoonde clipje nog een schepje bovenop.

Waarna Arda tegenover Rick besluit dat hij niets verkeerd doet. Foemp!

Na zijn tweede beeld is hij daar zo mogelijk nog harder van overtuigd, maar zijn wij zo mogelijk nog harder geërgerd door zijn gedrag. Daarom dat we nu snel overschakelen naar het laatste koppel: Roshina en Karim. Die laatste krijgt als eerste z’n beelden te zien. Daaruit blijkt eens te meer dat Roshina het goed kan vinden met Jerommeke/Grigor. Niet dat Karim daar wakker van ligt. Roshina is daarentegen op van de stress. Iets wat niet betert wanneer ze haar eerste clipje onder ogen krijgt. Daarin krijgt ze te zien hoe Karim zich zorgen maakt over hun relatie. Vervolgens krijgt Roshina ook nog te zien hoe Karim verklaart dat Kunza zijn temptation is. Dat blijkt een behoorlijke dolk in het hart van de Nederlands-Iraanse schone.

Al probeert ze zich - met de tranen in de ogen - sterk te houden.

Na het vuurkamp - sorry Lisa - mogen de koppelhelften terug naar hun respectievelijke

resorts. Eenmaal aangekomen in de vrouwenvilla, kan Roshina haar emoties

niet meer de baas. Melissa probeert haar nog te kalmeren, maar Roshina

snelt al huilend weg. Op haar kamer stort ze vervolgens volledig in. Ocharme.

In het mannenresort doet Arda nog steeds alsof Elke het probleem is. Zelfkennis is bij hem duidelijk niet het begin van alle wijsheid. In plaats van de feiten onder ogen te zien, is Arda liever boos omdat Elke iets heeft GEZEGD tegen Matthieu. Remember: Arda is de

kerel die met Amber en Eline van twee walletjes eet. Foemp!

En dan wil Arda blijkbaar graag dat we hem andermaal een foemp noemen, want dan zegt hij nogmaals dat Elke het probleem is.

Vervolgens gaat hij wenen. Niet uit schuldbesef welteverstaan. Nee nee, meneer is in z’n eer gekrenkt.

In het vrouwenresort weten de singles nog niet elke beelden de dames juist te zien kregen. Angela en Elke zeggen de heren vervolgens dat het bij hen goed was. En zo mogen we verleider Joris nog eens aanschouwen!

Angela en Elke vertellen de heren vervolgens dat ook Melissa goede beelden had en dat Roshina aangedaan was door wat ze hoorde. Christophe denkt er het zijne van.

Vervolgens vervoegt Roshina het gezelschap, al is dat van korte duur. De donkerharige deelneemster komt immers vertellen dat ze met niemand wil babbelen en de dag graag wil afronden. De andere

dames besluiten haar te vergezellen, waardoor de verleiders tijd hebben

om na te denken over de oorzaak van Roshina’s dipje.

Wij hebben dan weer tijd om na te denken over de kersttrui van Christophe...

... En het t-shirt van Roshina. Zou ze daar zelf de ironie van inzien?

Al hebben we ook wel wat medelijden met haar.

Zo vertelt Roshina dat ze met niemand anders haar leven wil delen dan met Karim. Door wat ze van hem te horen kreeg, twijfelt Roshina plots ook heel erg aan haar uiterlijk.

Angela zegt vervolgens wat wij allemaal denken.

Maar Roshina zit duidelijk nog in haar dip. Na de goedbedoelde woorden van Angela omschrijft ze zichzelf als een kakkerlak. Daar willen de andere meiden niets van weten, maar ze houdt vol. Dat haar familie ook naar ‘Temptation Island’ kan kijken, maakt het des te erger voor haar.

In het mannenresort is er wel een feestje aan de gang, al is het eentje in mineur. Arda blijft er immers van overtuigd dat zijn Elke de grote boosdoener is. Daarom besluit hij z’n shirt uit te trekken en te gaan dansen met Eline. Allemaal tezamen: foemp!

Het kan aan ons liggen, maar wij snappen Arda echt niet. Nadat hij heeft zitten mokken over Elke, verklaart hij doodleuk dat Eline een meisje is waarop hij zou kunnen vallen moest hij single zijn. Again: foemp!

Al heeft Eline aanvankelijk meer zin in een potje tongworstelen met verleidster Nikki.

Hoewel Arda heel erg close aan het dansen is met Eline, blijft hij volhouden dat Elke het probleem is.

ALS DE GRENS ZO DUIDELIJK IS, WAAROM GA JE ER DAN VOORTDUREND OVER??? FOEMP!

Want komaan, hoe is dit respectvol naar Elke toe?

We herhalen: foemp!

Romee richt ondertussen haar pijlen op Christian. Ze slaagt er zelfs in om zijn knie aan te raken. Als daar maar geen kindjes van komen!

Kunza zet dan weer alles op alles om Karim uit z’n tent te lokken. Volgens haar slaagt ze in haar opzet. Dat is toch wat ze verleidster Nikki wil doen geloven.

In het andere resort is er van een feestje geen sprake, want Roshina is nog steeds overstuur door de beelden die ze te zien kreeg.

Melissa zegt vervolgens dat ze Roshina kan opvrolijken. De twee trekken naar de badkamer van de blondine, waar Melissa eventjes

haar microfoontje vergeet en toegeeft dat ze een telefoon heeft

meegesmokkeld. Ze zegt aan Roshina dat ze Gianni kan bereiken.

Side note: nu weten we ein-de-lijk waar die antenne op Melissa’s hoofd voor diende!

Melissa verzekert Roshina er vervolgens van dat ze zich geen zorgen hoeft te maken.

Wanneer de dames de gesmokkelde gsm vervolgens verstoppen en denken dat ze het spel goed gespeeld hebben, is Gianni zo dom om te laten zien dat hij een mobieltje vast heeft. Dat zoiets gevolgen heeft, zal in de komende aflevering ongetwijfeld duidelijk worden...

Tot volgende week!