Een trio en een prostitueebezoek: de 'bedgeheimen' van Andy Peelman verbazen iedereen

02 mei 2018

23u30

Bron: VIER 0 TV Andy Peelman (34), inspecteur Koen Baetens in de VTM-reeks 'De Buurtpolitie', deelde vanavond zijn bedgeheimen met James in 'Gert Late Night'. En dat deed de acteur behoorlijk... letterlijk.

Want toen de twee het hadden het over de avontuurtjes van Peelman deed hij een aantal erg verrassende uitspraken. "Toen ik vrijgezel was heb ik zotte dingen gedaan. Dat pakken ze me niet meer af, en ik ben blij dat ik ze gedaan heb. Een triootje bijvoorbeeld", begon Andy. Het draaide echter op een bizarre ervaring uit. "Ineens voel ik zijn hand tussen haar benen. 'Ah, dat komt hier goed', dacht ik dus. Maar ineens pakte hij míjn ballen vast. Toen heb ik gezegd: 'Ola, je bent mis'."

James vroeg zich ook af of Andy ooit een bezoek bracht aan een prostituee. "Ja, op stap met maten", gaf Andy toe. "Ineens stond die daar achter haar raam in een politiepakje. Ik zei toen: 'Als ik ga, dan ga ik niet alleen. Er moet iemand mee'." Zo geschiedde. "En toen kwam ze af, en begint ze zo aan onze pieseloetjes. Maar ik ben een billenman. Dus ik dacht: ik ga er eens over wrijven, dat gaat mij iets doen. Maar het haalde niets uit". De vrouw begon zich al vragen te stellen. "'What's the matter, is he dead?', dat zei tegen mij", lacht Andy. "En die zin achtervolgt mij nu nog altijd. Nooit meer een hoertje voor mij".

Moederskindje

Naast een lach kwam er evenwel ook een traan. "Ik ben een moederskindje", zei Andy, die al jaren niet meer weet waar zijn vader (Wim Ravell, bekend van de eerste editie van de Soundmixshow, red.) is. "Ik heb geen contact meer met hem sinds mijn zes jaar. Tussen mijn zes en mijn negen zijn mijn ouders gescheiden. Vraag mij drie herinneringen aan mijn vader, ik kan ze niet geven. Ik heb ze niet. Maar mis ik die? Nee". Ik heb alles te danken aan mijn mama", aldus Peelman. Daar moet hij zijn tranen van verbijten. "Er zal ooit een dag komen dat ik ze moet afgeven. En daar ben ik bang voor. Er komt een dag waarop ik mijn ma niet meer zal terugzien."

