Een sterke winnaar en een zwakke finale in de tweede aflevering van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

15 oktober 2019

22u36 0 TV Verstomming bij tv-kijkend Vlaanderen tijdens de tweede aflevering van ‘De Slimste Mens’. Komiek en zelfverklaard sportanalfabeet Philippe Geubels scoorde in de filmpjesronde vlotjes vier goede antwoorden bij zijn fragment over het werelduurrecord wielrennen. Natalia en Zouzou Ben Chicka zaten erbij en keken ernaar. Philippe Geubels zit zo al aan twee overwinningen en lijkt stilletjes aan een favoriet voor de finale te worden.

Ann Wauters was maandagavond een zacht koekje. Zouzou Ben Chicka bleek een dag later ook een maatje te klein voor de verrassend goed spelende komiek. Hij had voor zijn deelname aangekondigd niets van sport af te weten, maar stuntte door nagenoeg alles te weten over dat duivelse werelduurrecord. “Geluk”, aldus Geubels, maar wel geluk dat te danken was aan Jasper Posson, redacteur van de quiz ‘Is er een dokter in de zaal’ én aanstormend Vlaams comedian. “Ik wil echt Jasper bedanken. Die heeft me gezegd dat die vraag zeker in ‘De Slimste Mens’ zou zitten Maar het is geen vals spel. Hij zit in mijn redactie. Niet in die van dit spel. En ik heb dat op zijn aanraden gestudeerd”, zo maakte een zegevierende Geubels meteen duidelijk.

Maar ook zonder dit fijne stuntje was de komiek fluitend naar zijn derde deelname gegaan. Hij stond namelijk al aan de leiding voor dat laatste filmfragment.

Nieuwkomer Zouzou Ben Chicka, binnenkort te zien in de Eén-reeks ‘De Twaalf’, bleek een erg geestige en mondige kandidaat. Helaas was het ook een zwakke speler. Zouzou moet ook zowat de eerste van 400 deelnemers zijn die bij aanvang van de quiz duidelijk maakte dat hij wel eens de nieuwe ‘Slimste Mens’ zou kunnen worden. Een uitspraak die hij op geen enkel moment kon rechtvaardigen. Zwak in het reguliere spel, nog zwakker in de finale. En dat is moeilijk, want Natalia deed ook heel erg goed haar best om in die finale slecht te scoren. Op zeven finalevragen wist de zangeres welgeteld vier goede antwoorden. Toch nog genoeg om Zouzou uit te wuiven.

De leukste quotes

Philippe Geubels (over zijn studies): “Ik heb handel gedaan. Maar toen ben ik opgepakt en euh…”

Philippe Geubels (na een vraag over het monster van Loch Ness): “Ik denk dat we moeten voortdoen want ik heb de mensen van het rusthuis beloofd dat ik je op tijd ging terug brengen.”

Zouzou Ben Chicka (na een goed antwoord): “Als het echte quizvragen zijn, lukt het wel.”

Philippe Geubels en Adriaan Van den Hoof (over de Duitse premier Merkel): “Als Merkel gaat roken hebben we het over ‘Wir paffen das’. Als ze gaat slapen is het ‘Wir maffen das’.”

Kantelmomenten

Philippe Geubels kent het spel en maakt alweer een eerste serieus tijdverschil met de puzzel.

Natalia speelt een ferme fotoronde en komt zo aan de leiding.

Met zijn verrassende kennis over het WK-uurrecord zet Philippe Geubels de concurrentie buitenspel.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Philippe Geubels 419 sec.

2. Natalia 312 sec.

3. Zouzou Ben Chicka 154 sec.

De stand

1. Philippe Geubels: 2 deelnames, 2 overwinningen

2. Natalia: 2 deelnames, 2 finales gewonnen

3. An Wauters: 1 deelname

Zouzou Ben Chicka: 1 deelname

Nieuwkomer

Seksuologe Lotte Vanwezemael