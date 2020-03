Een spannende thrillerreeks, SpongeBob SquarePants en een heleboel klassiekers: dit zie je in maart op VTM GO BDB

05 maart 2020

Regen en storm, het ideale weer om thuis in de zetel te ploffen en te bingewatchen. Het gratis videoplatform VTM GO pakt deze maand uit met enkele nieuwe titels, ook voor de jongste kijkers.

Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO in maart uitgebreid met titels zoals ‘SpongeBob SquarePants’, ‘Een Snufje Magie’ en ‘Huize Herrie’. Ideaal kijkvoer voor de kleinste kijkers tijdens regenachtige dagen.

Sinds 1 maart kan je op het platform ook het eerste seizoen van de tragikomische reeks ‘Amateurs’ bekijken. Het scenario is geschreven door Jef Hoogmartens, Jonas Van Geel en Steve Aernouts. De reeks vertelt het verhaal van het amateurtoneelgezelschap De Pajotters, waarin vriendschap en oprechte naïviteit hand in hand gaan, vol warme personages en herkenbare situaties.

(Lees verder onder de foto.)

Ook bij de ‘Walter Presents’-reeksen zijn er een heleboel nieuwe spannende series terug te vinden zoals de Franse miniserie ‘Just One Look’, de Spaanse thrillerserie ‘Night & Day’ en de Poolse dramareeks ‘The Border’.

VTM GO zorgt in maart ook voor nostalgie met een trip down memory lane. Die omvat klassiekers als ‘Magnum’, over de avonturen van privédetective Thomas Magnum op Hawaï, ‘Allo Allo’, de Britse komedieserie over café-eigenaar René Arto, de Amerikaanse sitcoms ‘The Nanny’ en ‘Married With Children’, en de Amerikaanse actieserie ‘The A-team’ over een groep huurlingen die in hun busje door heel Amerika trekken.