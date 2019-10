Een spannende finale en een hilarische rap in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ MC

31 oktober 2019

22u33 2 tv Ze heeft de flair, de zelfzekerheid van de overwinnaar. Weg die trillende bovenlip van de eerste aflevering. Wat blijft is een ervaren speelster, goed voorbereid en - waar het kan en moet - genadeloos voor haar concurrenten. Sopraan Astrid Stockman blijft verrassen en verbazen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Opvallend is hoe Astrid Stockman steeds opnieuw het verschil maakt in de fotoronde. Op haar actief inmiddels zeven deelnames met vijf rechtstreekse overwinningen. Maandag start ze aan haar derde week. Indien ze tot en met donderdag overleeft, kan ze absoluut recordhoudster worden. De dames doen het overigens erg goed dit jaar. In de top 5-lijst staan o.a. ook Lotte Vanwezemael en Natalia. Minder geluk was er voor Sebastien Dewaele, de West-Vlaamse acteur en muzikant verloor in het finale spel van Flor Decleir. Met vier deelnames komt hij misschien terug in de finaleweken.

Het juryduo Wim Helsen-Rik Verheye had de moeilijke opdracht om Gert Verhulst-James Cooke op te volgen. Met wisselend succes. Enkel de twee geïmproviseerde zangmomenten met sopraan Astrid waren hilarisch. Helsen was helaas te wisselvallig van niveau.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over Flor Decleir): ‘Hij is de jongste van het roemrijke acteursgeslacht en als je hem kent uit ‘Geub’ kan hij het enkel beter doen dan je verwacht’.

Flor Decleir: ‘Ik ben absoluut niet goed in het quizzen. Waarom? Omdat je de vragen niet op voorhand weet. Er kan vanalles mislopen’.

Van Looy: ‘Gazpacho? Dat is Spaans voor luie kok’.

Kantelmomenten

In ‘Open deur’ pikt Astrid 20 seconden van beide concurrenten en heeft zo meteen 60 seconden bonus.

Flor opent de filmpjesronde perfect, maar Astrid kaapt 70 seconden weg bij Sebastien Dewaele.

De finale tussen Flor Decleir en Sebastien Dewaele is spannend. Sebastien heeft alles in handen om te winnen, maar bij de ultieme vraag over de titels van de radio-ochtendshows moet hij passen. Decleir zet zijn zonnebril op en speelt uit.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Astrid Stockman 483 sec.

2. Flor Decleir 388 sec.

3. Sebastien Dewaele 336 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 7 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

4. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Tinne Oltmans 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Geike Arnaert 2 deelnames 1 overwinning 1 finale verloren

8. Flor Decleir 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Bazart-zanger Mathieu Terryn