Eén slaat negende seizoen ‘Flikken Maastricht’ over: “Niet geschikt voor kinderen” SDE

12 maart 2020

15u29 106 TV Wie ‘s middags ‘Flikken Maastricht' wil volgen op Eén, stoot vanaf morgen (vrijdag) op een obstakel. Donderdag eindigt het achtste seizoen, maar vrijdag begint Eén met het tiende seizoen. Seizoen negen wordt dus overgeslagen.

Die beslissing nam Eén niet zomaar, zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “Die afleveringen hebben een 12+-logo gekregen, vanwege het geweld en het taalgebruik dat erin te zien is. Daarom kunnen we ze niet ‘s middags uitzenden, wanneer er mogelijk ook kinderen kijken." Let wel: het gaat hier om herhalingen. De afleveringen van het negende seizoen werden al eens ‘s avonds uitgezonden. “Toen was het geen probleem om het seizoen uit te zenden, maar voor deze herhalingen kunnen we het helaas niet maken.”

Het negende seizoen is wel vanaf vrijdag beschikbaar op VRT NU. “Dat is een meer gecontroleerde omgeving”, klinkt het.