Een seriemoordenaar, een tsunami en een omstreden Vlaamse film: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

08 mei 2020

12u00 0 TV Onze chef showbizz Jelle Brans kijkt dezer dagen nog meer televisie dan gewoonlijk, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels op alle zenders biedt hij u onder meer een heel omstreden Vlaamse film aan. ‘De Collega’s 2.0' was - ondanks de goede hoop van regisseur Jan Verheyen - een financiële aderlating met povere reviews, maar laat u dat niet tegenhouden om zelf uw mening te formuleren. En anders kan je voor échte horror nog terecht op Eén en CAZ 2.

'Dead to Me': v roeger gelost dan verwacht

Dankzij corona vroeger dan verwacht gelost: het tweede seizoen van de verslavende Netflix-reeks 'Dead to Me', over de ingewikkelde vriendschap van Judy (Linda Cardellini, links) en Jen (Christina Applegate), die elkaar ontmoetten in een zelfhulpgroep voor mensen die worstelen met een rouwproces. Het eerste seizoen was een vermakelijke, zij het niet altijd even geloofwaardige rit vol twists en cliffhangers: benieuwd of de makers dat tempo kunnen volhouden. In de eerste aflevering wordt de vriendschap tussen Jen en Judy nog ingewikkelder nu een ex-vriend dood in het zwembad drijft.

Netflix

'De collega's 2.0': m et enig voorbehoud



Het is met enig voorbehoud dat we u de tv-première van 'De collega's 2.0' aanraden. Net als zeer veel andere Vlamingen zijn ook wij destijds in ons kot gebleven toen deze film van Jan Verheyen de cinema's teisterde. Zij die wél gingen kijken, waren niet bepaald eensgezind positief, om het diplomatisch uit te drukken. Misschien komt deze hedendaagse update van de legendarische televisiereeks wel beter tot z'n recht op het kleine scherm. Indien niet, dan hebt u toch maar al mooi afgestemd op VTM, waar later op de avond 'The Impossible' geprogrammeerd staat. Een rampenfilm die in tegenstelling tot 'De collega's 2.0' wel gezien én goedgekeurd is door ondergetekende. Het is december 2004 en Naomi Watts en Ewan McGregor genieten van hun verlof in Thailand. Suggestieve onderwatershots en dreigende klanken bij een nachtelijk zeepanorama voorspellen niets dan onheil. Intussen blijven de vakantiescènes elkaar gemoedelijk opvolgen. Als de reusachtige vloedgolf toeslaat, moeten de toeristen hun gezin zien te redden, terwijl het vakantieparadijs door het wassende water verandert in een massagraf. Tegen dan is er een bijna ondraaglijke spanning opgebouwd. De horror van een tsunami werd nooit realistischer in beeld gebracht.

‘De Collega’s, 2.0': VTM, 20.40 uur

'The Impossible': VTM, 22.50 uur

'Bates Motel': p requel van 'Psycho'



Fel onderschatte serie over de jeugd van Norman Bates, het hoofdpersonage uit de Hitchcock-klassieker 'Psycho'. Deze modern uitgevoerde prequel begon als een campy thriller met speelse verwijzingen naar 'Psycho', maar evolueerde gaandeweg naar een griezelige karakterstudie van een verknipte schizofreen. Zo wordt langzamerhand duidelijk hoe Bates' liefde voor taxidermie ontstaat (in 'Psycho' vertelde hij hoe heerlijk hij het vindt om vogeltjes op te zetten) en waarom hij een gespleten persoonlijkheid ontwikkelt en gaat altereren tussen zichzelf en moederlief. Zelden in de weg gezeten door enige vorm van logica dienen moord, mysterie en doodslag zich in ijltempo aan. Alvast weten welk lot de personages boven het hoofd hangt, is daarbij de helft van de pret. Dat de schriele Norman tegen de zin van zijn moeder wordt bedolven onder de aandacht van allerhande vrouwelijk schoon is niet echt geloofwaardig, maar met de gebeurtenissen uit 'Psycho' in het achterhoofd best grappig. In dit laatste seizoen, dat vanavond van start gaat op CAZ 2, komt onvermijdelijk de legendarische douchescène aan bod. Verwacht u verder ook aan een gastrol van popster Rihanna. Vermakelijke pulp-tv.

CAZ 2, 20.40 uur

'The Eddy': r egisseur 'La La Land' waagt zich aan tv

Om de groeiende concurrentie met andere streamingzenders aan te gaan, komt Netflix met steeds grotere namen op de proppen. Zo wordt er de komende weken veel verwacht van deze nieuwe achtdelige musicalserie van de hand van Damien Chazelle, de Oscarwinnende meesterregisseur van onder meer 'La La Land' en 'First Man' die zich nu voor het eerst aan televisie waagt. 'The Eddy' speelt zich af in Parijs, waar getormenteerd jazzpianist Elliot mede-eigenaar is van een povere nachtclub. Wanneer zijn zakenpartner Farid betrokken blijkt te zijn bij louche praktijken en bovendien zijn Amerikaanse dochter Julie onverwacht opdaagt, gaan de poppen aan het dansen. Hoewel Chazelle alleen de eerste twee afleveringen heeft geregisseerd, is zijn invloed overduidelijk. Verwacht u niet aan hapklaar bingemateriaal: dit is een eerder trage, uitgesproken filmische serie met complexe personages. Een muziekdrama met een snuifje thriller, een vleugje soap en vooral veel fantastische muziek - voor wie van jazz houdt tenminste. En net zoals jazz zal je dol zijn op 'The Eddy', of het na enkele minuten kreunend afzetten.

Netflix

'Misery': v oor fans van Stephen King

Als onvoorwaardelijke fan van alles wat Stephen King aanraakt, kijken wij vanavond graag voor de zoveelste keer naar één van de beste verfilmingen van zijn werk. In dit beklemmende psychologisch drama uit 1990 volgen we de lijdensweg van pulpschrijver Paul Sheldon, die furore heeft gemaakt met kasteelromannetjes over het avontuurlijke leven van Misery Chastain. Hij is het personage echter zo beu dat hij haar in het laatste boek laat sterven. Zo kan hij eindelijk aan zijn eerste serieuze roman beginnen. Dit wordt hem niet in dank afgenomen door een fanatieke lezeres die hem redt nadat hij door een sneeuwstorm van de weg is geraakt. De gewonde Sheldon is aan haar tirannie overgeleverd. Het grootste deel speelt zich af op één locatie met enkel twee acteurs, wat voor een intense, claustrofobische spanning zorgt. James Caan is prima als schrijver-in-nood, maar dé revelatie is Kathy Bates, die voor haar eerste hoofdrol als gestoorde fan meteen een Oscar kreeg. 'Misery' is meer psychologische terreur dan pure horror, al zal je de scène met de hamer allicht nooit nog uit je geheugen kunnen branden.

Eén, 23.15 uur