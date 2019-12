Eén seconde slimmer spelen had een wereld van verschil kunnen betekenen in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

02 december 2019

22u35 3 TV In ‘De Slimste Mens’ draait alles om seconden. Dàt is de rode draad doorheen het programma, wat ook maakt dat het tactisch niet al te slim is in de finale te stoppen op 60 seconden ipv 61 seconden. Aflevering 29 kende geen enkele zwakke speler: we zagen een goede speler en nog twee betere spelers. En zo werd het debuut van tv-kok Jeroen Meus meteen ook zijn exit.

Uiteindelijk was - weinig verrassend - opnieuw niemand opgewassen tegen Lieven Scheire, de gedoodverfde titelkandidaat. Wel verrassen doet Jelle Vossen nog steeds, die vlot meedraait en ditmaal dus ten koste van Jeroen Meus. ‘Ik ben hier graag’, stelde Jeroen Meus. Maar ‘er graag zijn’ is uiteraard géén garantie op een verlengd verblijf. De tweede deelname van Jeroen aan de VIER-quiz eindigde voor Jeroen zo nog sneller dan zijn eerste deelname in 2014 toen de tv-kok nog twee afleveringen meedraaide.

Jurylid Stefaan Degand was opnieuw zijn grappige zelve: hij verraqte Meus met een gedichtje en sabelde Scala ongenadig neer door hen het predikaat Abu Ghraib-muziek toe te dichten. Waarop Jelle Vossen fijntjes confronterend meldde dat Scala zijn huwelijksfeest was komen opvrolijken.

De leukste quotes

Meus (een beetje stuntelig): ‘Toen ik hoorde dat ik met Jelle Vossen mocht spelen, was ik heel vereerd’ (waarop Vossen bedenkelijk kijkt).

Degand (maakt Scala af): ‘Scala. Dat is verschrikkelijk. Ik vind dat heel slecht, ongelooflijk. Ik vind dat Abu Ghraib-muziek. Afvoeren’.

Scheire (over Degand): ‘Als ge hem zo ziet zitten denk je toch dat Jommeke zich de laatste tijd een beetje heeft laten gaan’.

Kantelmomenten

Jeroen Meus opent sterk en staat tot aan de ‘Puzzel’ aan de leiding. Maar dan slaat de motor van Scheire aan.

De drie kandidaten spelen een goede filmpjesronde maar Lieven maakt het verschil door 50 seconden extra te pakken bij het fragment van Jeroen. Hij wint.

In de finale spelen Jeroen en Jelle sterk. Op acht vragen halen ze elk dertien goede antwoorden maar Jeroen vergeet tactisch te spelen bij de voorlaatste vraag en stopt op 60 seconden in plaats van 61. Jelle laat zich strategisch zakken en weet drie goede antwoorden over gezelschapspelletjes. Exit Meus.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lieven Scheire 444 sec.

2. Jelle Vossen 365 sec.

3. Jeroen Meus 337 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe 6 deelnames 5 overwinningen 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

5. Lieven Scheire 5 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen

6. Bart Hollanders 5 deelnames 2 overwinningen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

8. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Amelie Albrecht 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Jelle Vossen 2 deelnames 2 finales gewonnen

Nieuwkomer: wetsdokter Evy Deboosere