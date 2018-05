Eén schrapt ‘Wereldkampioenen’-aflevering over Nainggolan MC

23 mei 2018

10u18 0 TV De niet-selectie van Rode Duivel Nainggolan heeft nu ook gevolgen voor de reeks ‘Wereldkampioenen’ van Ben Crabbé, die donderdag in première ging. De aflevering van 31 mei, over de voetballer, en waarin Ben met Karl Vannieuwkerke, Olivier Deschacht en Kamagurka praatte over Radja, wordt geschrapt.

De later geplande portretten, over Lukaku en Kompany schuiven een weekje naar voor. Eén beslist later wat er met de vrijgekomen plaats zal gebeuren. "We hebben onderzocht of de aflevering, die al volledig was ingeblikt kon herwerkt worden zodanig dat er toch nog een actua-insteek in zou zitten. Dat bleek niet te kunnen, waarna beslist is de aflevering te schrappen", aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.