Een schandaal en corona: hoe het eens zo succesvolle hiphop-drama ‘Empire’ een einde in mineur kreeg

22 april 2020

21u00

Bron: The Guardian/CNN/Forbes/Vanity Fair 0 TV Dinsdag werd in de Verenigde Staten de allerlaatste aflevering van hiphop-drama ‘Empire’ uitgezonden. Wat een mooie kroon op het werk van cast en crew had moeten worden, werd echter een afscheid in mineur. Met dank aan corona én acteur Jussie Smollett (37).



Wanneer ‘Empire’ op 7 januari 2015 in de Verenigde Staten van start gaat op Fox, is de reeks meteen een succes. 9,9 miljoen kijkers stemmen af op de eerste aflevering, naar de finale van het eerste seizoen kijken 17,6 miljoen mensen. Het is het beste debuut sinds jaren, met kijkcijfers die moeiteloos wedijveren met die van succesreeksen als ‘Lost’ en ‘Grey’s Anatomy’. ‘Empire’ vertelt het verhaal van Lucious Lyon (gespeeld door Terrence Howard), een voormalig rapper en drugsdealer die eigenaar is van het succesvolle platenlabel Empire. Wanneer hij geconfronteerd wordt met een terminale ziekte, wil hij zijn imperium verdelen onder zijn drie zonen: Andre (Trey Byers), Jamal (Jussie Smollett) en Hakeem (Bryshere Y. Gray). Midden in die moeilijke periode wordt ook zijn ex-vrouw, Cookie (Taraji P. Henson) vrijgelaten uit de gevangenis en haar aanwezigheid zorgt voor een hoop vuurwerk.

Met zwarten verdiende je simpelweg geen geld. Maar kijk, nu zijn wij er! Lee Daniels

