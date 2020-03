Een romantische massage bij de ene en corona-afstand bij de ander in ‘Blind Getrouwd’ Mark Coenegracht

15 maart 2020

21u10 11 TV Doffe ogen in een Bambi-snoet die naar een plek lichtjaren ver van Bali keken, en een vrouwenlichaam dat enkel signalen uitzond van complete desinteresse en gebrek aan passie. Het zowat negentig seconden durende fragment van de autorit met Sonny en Laura in ‘Blind Getrouwd’ was van een droefenis die pijn aan de ogen deed. Gelukkig huppelden Winnie en Jonah als verliefde konijnen door de aflevering. Met als hoogtepunt de ferme massage die ze elkaar gaven en waarvan de hele wereld mocht meegenieten.

Niets dan grote tegenstellingen dit seizoen in ‘Blind Getrouwd’. Er is de passieloosheid bij Sonny en Laura en de complete onverschilligheid bij Tati en Lothar, die schijnbaar al op hun huwelijksreis wisten dat er wat met corona ging zijn en, zo lijkt het toch, permanent een metertje afstand tussen elkaar houden.

In schril contrast is er de aanstekelijke, haast kinderlijke en naïeve sprankels van verliefdheid bij Winnie en Jonah, in het professionele leven respectievelijk sitemanager bij Janssens Pharmaceutica en IT consultant, maar in het liefdesleven duidelijk niet echt beslagen en ervaren. Het siert Jonah dat hij bij het stuntelig openen van de bikini-sluiting van Winnie toegaf dat er de voorbije acht jaar niet veel bloot langs zijn handen was gepasseerd. Als kijker ga je dan alleen maar extra hopen dat het straks goed afloopt tussen die twee. Net zoals we supporteren voor Nick en Christophe, toonbeelden van vrolijkheid en levensvreugde en partners in crime, maar met de vaststelling dat de ene niet verliefd is, de andere wel.

Het gaat hard, bikkelhard, in dit seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Samen met de pas gehuwde koppels Laura-Sonny en Tati-Lothar kunnen we enkel en alleen verlangend uitkijken naar het einde van die droomhuwelijksreis, waar ze amper of niet hebben kunnen of willen van genieten. Bij Laura is het zonder meer duidelijk dat ze volledig in de knoop ligt met zichzelf. Bij Tati lijkt het hele experiment dan weer overweldigend te zijn. De eerste kus in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands was blijkbaar meteen ook de laatste kus. Tati lijkt op geen enkel moment door te hebben dat ze een hoofdrol speelt in ‘Blind Getrouwd’, laat staan dat ze getrouwd is. Misschien lukt dat straks wel allemaal als ze terug in haar vertrouwde omgeving zit en weer aan de slag kan bij Colruyt.

Christophe & Nick: singing in the rain, maar enkel verliefdheid van één kant

We vallen in herhaling, maar we worden week na week goed gezind als we de avonturen van Nick en Christophe kunnen volgen. Als showcase hoe twee mannen samen leven, leren ze ons keer op keer meer bij dan welke documentaire of naslagwerk dan ook. De makers van ‘Blind Getrouwd’ geven ook erg goed hun zoektocht naar mogelijk liefdesgeluk weer. Aanvankelijk was het enkel lachen, lachen en nog eens lachen. Die lach zit er gelukkig nog steeds in, met als climax dat zalige ‘singing in the rain’-fragment helemaal aan het einde van de aflevering. Maar week na week wordt ook duidelijk dat Nick en Christophe niet één op één bij elkaar passen. Christophe is de immer doordravende cliché-achtige homo met godbetert een vlaggenobsessie. Nick is veel meer de afgeborstelde, wat afstandelijke, gedistingeerde vriend. We kijken nu al uit hoe ze straks in het gewone leven gaan samenleven. Zeker nu Christophe zegt dat hij verliefd is, terwijl Nick vooral bezig is met de vraag of hij al dan niet al iets voelt…

Slaagkansen: van 60 naar 40 procent

Laura & Sonny: gesprekken die zich beperken tot ‘ja’, ‘neen’ of geen antwoord

Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Dat waren die anderhalve minuut dodelijke televisie met Sonny en Laura op de achterbank. En dan hebben we het niet eens over het feit dat geen van beiden hun autogordel op een fatsoenlijke manier droeg. We hebben het over dodelijke lichaamstaal. Met het dodelijk efficiënte ‘The Silence’ van Manchester Orchestra’ op de achtergrond. Sonny die onpeilbaar droef naar nergens staarde, Laura die wat aan haar vingers zat te peuteren en geen woord loste. De ochtendruzie die daarop volgde was hard. Laura probeerde het laken naar zich toe te trekken. Ze was evenwel geen partij voor Sonny, die de vinger exact op een resem wonden legde. “Mijn gesprekken gaan met jou over ja, neen of geen antwoord. Je moet me niet overal toelaten in je leven, maar hou de deur op een kier. Zeg goeiemorgen tegen mij of lach naar mij. Ik heb bevestiging nodig. Af en toe een compliment”, klonk het. Het weerwerk beperkte zich tot tranen en ‘we maken ambras over fucking twee uur in de auto’. Haar analyse achteraf was treffender. “Ik voel me niet op mijn gemak. Ik kan mezelf niet zijn. Het experiment is veel zwaarder dan ik dacht. Ik mis mijn familie en vrienden.” Correct, duidelijk, en wellicht dodelijk voor dit huwelijk.

Slaagkansen: van 20 naar 5 procent

Winnie & Jonah: dit is dé kans van hun leven en die grijpen ze

Voor Winnie en Jonah is het duidelijk: ze geloven dat ze een ‘match made in heaven’ zijn en willen die unieke kans absoluut met beide handen grijpen. Verstandige keuze van twee jonge, verstandige mensen. Die bovendien een moeilijk liefdesleven achter de rug hebben. Je zit als jonge vent niet zomaar acht jaar te verpieteren in ‘hotel mama’. Winnie heeft dan weer best wat ellende gekend met onder andere de kanker van haar papa. Dat die twee nu van elke seconde genieten en geloven dat de wetenschap hen terecht heeft samengebracht, is mooi. “Wanneer gaat dat stoppen? Ik geloof in het lot en dat er dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Ik denk dat we allebei wel verdienen om dit mee te maken en om iemand te vinden met wie je de rest van je leven wil delen”, analyseerde Jonah oprecht en correct. Dat hij later in de aflevering stuntelde bij het masseren van ‘zijn vrouw’ maakte alles alleen nog mooier. Vooral omdat hij noch zij ook maar één seconde geremd leek om open kaart te spelen. Wij zijn fan.

Slaagkansen: van 90 naar 95 procent

Tati en Lothar: samen op corona-afstand van elkaar

In schril contrast met de tortelduifjes Winnie en Jonah sukkelen Tati en Lothar naar het einde van hun huwelijksreis. Steeds op veilige afstand van elkaar. Handjes vasthouden kan niet, een kus is zelfs helemaal uit den boze. Je ziet Lothar steeds verder in een put wegzinken, zoekend naar het antwoord op de vraag waar hij eigenlijk terecht is gekomen. “Het is lastig aan het worden voor mezelf en voor mekaar”, formuleerde Tati wollig. Noem het rustig ‘dikke miserie en grote ellende’. Veel meer dan de vaststelling “hoho, haha, het zonneke is er weer” kwam er ook dit keer niet uit bij Tati. Lothar zat er bij en keek er naar. Zelfs de lokale boys die het ‘treehoppen’ tot een uniek en romantisch avontuur wilden upgraden, kwamen van een kale kermis thuis. ‘No kissing is no kissing’ voor Tati. “De activiteiten zouden ons dichter bij elkaar moeten brengen en gevoelens moeten losweken, maar dat is niet zo”, klonk het bij Tati. Punt aan de lijn.

Slaagkansen: van 10 naar 5 procent