Eén-reeks 'Gevoel voor tumor' gaat internationaal + de meest emotionele momenten uit de laatste aflevering MVO

09 april 2018

06u16

Bron: Belga 1 TV De uitzendrechten van de Eén-reeks 'Gevoel voor tumor' zijn verkocht aan het Nederlandse NPO en de internationale distributeur Red Arrow. Dat meldt de VRT.

Red Arrow gaat de reeks deze week al voorstellen op MIPTV, 's werelds grootste tv-beurs. Begin mei wordt de reeks, over een jonge kankerpatiënt, ook voorgesteld op het gespecialiseerde festival Séries Mania. De reeks zal op dat festival worden opgenomen in de "Belgian Bright"-selectie, met andere Vlaamse en Franstalige producties. Zondagavond werd de vierde van acht afleveringen uitgezonden.

De reeks vertelt het verhaal van de 25-jarige student geneeskunde Tristan Devriendt (rol van Maarten Nulens) die te horen krijgt dat hij kanker heeft. Zijn ambitieuze dromen worden abrupt onderbroken, en maken plaats voor een strijd op leven en dood. In 'Gevoel voor tumor' zijn onder andere Els Dottermans, Dirk Van Dijck en Vic De Wachter te zien.

Leander Verdievel bedacht de reeks. Het verhaal is deels op zijn leven gebaseerd.

Ook deze zondag was het weer spannend in de reeks. Zo wordt het Tristan allemaal te veel, en stort hij in. Hij heeft afgesproken met z'n mama om iets lekkers te gaan eten. Maar dan loopt het plots mis...

Het is zo ver: Hanne en Tristan gaan op hun eerste date samen. En of Tristan zenuwachtig is! Hij vreest dat Hanne het hem niet makkelijk gaat maken.

Tristan kan er niet meer omheen: zijn haar begint uit te vallen door de chemo. En dan doet Hanne iets ontzettend moois voor hem: ze beslist om zijn haar af te scheren. Het wordt een emotioneel moment, dat hen dicht bij elkaar brengt.

Wat u niet zag op tv: achter de schermen bij 'Gevoel voor tumor'. Twee koppen om op te oefenen, en dan voor echt - Marthe scheert het haar van Maarten.