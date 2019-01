Eén-reeks ‘Dertigers’ krijgt tweede seizoen MVO

15 januari 2019

10u51

Bron: Nieuwsblad 1 TV De populaire Eén-reeks ‘Dertigers’ krijgt een vervolg. Met 750.000 kijkers per aflevering is de serie een onverwacht succes.

In ‘Dertigers’ spelen nochtans geen bekende acteurs of actrices mee, maar dat maakt het net charmant. De herkenbaarheid is erg groot, en dat lokt blijkbaar vele kijkers naar het scherm, ook al wordt de serie pas tegen ‘s avonds om 22 uur uitgezonden.

Vorige vrijdag besliste VRT om groen licht te geven aan een tweede seizoen, zo schrijft Het Nieuwsblad. Gisteren werden de acteurs op de hoogte gebracht.