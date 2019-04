Eén-reeks ‘De twaalf' wint prijs voor beste scenario op Canneséries kv

10 april 2019

23u06

Bron: Belga 1 TV De Eén-reeks 'De twaalf' heeft vanavond op het festival Canneséries de prijs voor 'beste scenario' gewonnen. Dat meldt de Vlaamse openbare omroep VRT in een persbericht.

Het festival Canneséries, dat in 2018 voor de eerste keer werd georganiseerd, liep van 5 tot 10 april in het Zuid-Franse Cannes. Het festival bekroont de beste reeksen van over de hele wereld. 'De twaalf' was samen met negen andere reeksen geselecteerd voor de officiële competitie, waarbij de VTM-reeks 'Studio Tarara', 'Magnus' (Noorwegen), 'The outbreak' (Rusland) en 'The feed' (Verenigd Koninkrijk).

De scenaristen Bert Van Dael en Sanne Nuyens, die eerder al voor Beau Séjour zorgden, namen de prijs in ontvangst.

'De twaalf' is een hedendaagse karakterreeks over een volksjury in een assisenproces. Twaalf burgers worden opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak. Ze moeten beslissen over de schuld of onschuld van een gerespecteerde schooldirectrice die wordt beschuldigd van twee moorden.



De regie is in handen van Wouter Bouvijn met in de cast onder meer Josse De Pauw, Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen, Maaike Cafmeyer, die de beschuldigde schooldirectrice speelt, Maaike Neuville, Tom Vermeir, Charlotte De Bruyne, Zouzou Ben Chikha, Piet De Praitere, Peter Gorissen en Anne-Mieke Ruyten.

De tiendelige reeks komt ten vroegste dit najaar op Eén.

De twaalf is een productie van Eyeworks Film & TV Drama voor Eén, met steun van het VAF/Mediafonds en de Belgische Tax shelter in samenwerking met Scio.

Vorig jaar was Undercover, dat momenteel op Eén loopt, geselecteerd voor de officiële competitie.