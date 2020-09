Eén-reeks ‘Black-out’ maakt kans op prestigieuze prijs BDB

10 september 2020

20u36 0 TV Ook al moet de eerste aflevering nog uitgezonden worden, toch is de Eén-serie ‘Black-out’ al genomineerd voor een prestigieuze Prix Europa 2020. Ook de reportagereeks ‘Pano’ maakt kans op een award.

De Prix Europa is het jaarlijkse Europese festival voor radio, televisie en nieuwe media waarop uitblinkers in het vak in de bloemetjes worden gezet. De misdaadreeks ‘Black-out’, met Sara De Roo en Geert Van Rampelberg in de hoofdrollen, is dit jaar genomineerd in de categorie ‘TV-fictie’.

Die nominatie is opmerkelijk, want de serie wordt binnenkort pas uitgezonden: eerst op de nieuwe streamingdienst Streamz en in november ook op Eén. in ‘Black-out’ is het hele land in de ban van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven.

Zender Eén maakt trouwens nog kans op een prijs, want ook ‘Pano: Hotel Corona’ is genomineerd in de categorie ‘TV Current Affairs’. Tussen 18 en 21 oktober worden de awards uitgereikt.

