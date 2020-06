Een ravissante nanny en het laatste kunstje van 'The King of Pop’: dit zijn de verborgen parels op tv vanavond Jules Hanot

27 juni 2020

00u00 0 TV Tv-beest Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders: van VTM tot Vitaya, van Netflix tot National Geographic.

‘Borg vs McEnroe’: Een Zweeds ijskonijn en een Amerikaanse 'bad boy'

In 1980 werd op het heilige gras van Wimbledon tennisgeschiedenis geschreven door een koele Zweed die het tornooi al vier keer won en een excentriek Amerikaans supertalent met een kort lontje. Op Wimbledon 80 bereikte de rivaliteit tussen het altijd met twee woorden sprekende ijskonijn Björn Borg en de rebelse 'bad boy' John McEnroe zo'n hoogtepunt dat ze leidde tot een historische marathonpartij die de tenniswereld voorgoed veranderde. Hoe precies ziet u in dit genietbare biografische sportdrama (2017) waarin de persoonlijkheden van en hoogoplopende spanningen tussen beide heren centraal staan. Met glansrollen van Sverrir Gudnason en Shia LaBoeuf, die overtuigend in de huid kruipen van tennistitanen Borg en McEnroe.

Vrijdag, 0u20 BBC2

‘Michael Jackson's This is It’: Het laatste kunstje van 'The King of Pop'

Het in de betere herhalingen gespecialiseerde CAZ haalt nog eens deze magistrale concertfilm uit de kast om 'The King of Pop' te herdenken, die elf jaar geleden aan een harstilstand overleed. De nagedachtenis van Michael Jackson zal voor eeuwig en drie dagen besmeurd blijven door de beschuldigingen van kindermisbruik, zijn muzikale erfenis blijft even tijdloos als indrukwekkend. Al had 'Wacko Jacko' zich zijn grote afscheid wel enigszins anders voorgesteld. Met een ambitieuze concertreeks in de Londense Q2 Arena bijvoorbeeld, waarmee hij de wereld voor de laatste keer van zijn muzikale genie zou overtuigen. Dat feest ging wegens zijn schielijk overlijden niet door, maar de honderden uren opnames werden gebundeld tot een prima muziekdocumentaire met naast een verzameling 'greatest hits' en een unieke blik achter de schermen ook talloze getuigenissen. Absoluut het (her)bekijken waard.

Zondag, 22u50 CAZ

‘Vive La Vie’: Karl Vannieuwkerke en gasten vieren het leven

Geen EK-voetbal, geen Olympische Spelen en pas eind augustus een uitgestelde Tour De France. Het leken, voor het eerst in vele jaren, rustige zomermaanden te worden voor Karl Vannieuwkerke. Tot iemand op het idee kwam om de populaire 'Vive le Vélo'-traditie warm te houden met een dagelijkse talkshow waarin dit keer niet de fiets maar het leven wordt gevierd. En dus trekt Vannieuwkerke met zijn tafel coronaproof door Vlaanderen om er op idyllische plekjes van het leven te genieten en gezellig van gedachten te wisselen met twee bekende gasten. Ook Astrid Stockman, 'de slimste sopraan ter wereld', is van de partij en luistert elke aflevering muzikaal op met een toonvast gezongen 'evergreen'. De eerste week worden onder anderen Bart Peeters, Ronny Mosuse, Wim Opbrouck, Els Dottermans, Jeroom, Elodie Ouedraogo en Gunther Neefs verwacht.

Maandag t/m donderdag, 21u30 Eén



‘Tully’: Een kinderjuf uit de duizend

Marlo, een 40-jarige moeder van twee, is ongepland zwanger van nummer drie. Kreunend en steunend probeert ze het huishouden te beredderen en dreigt na de geboorte van dochtertje Mia regelrecht op een postnatale depressie af te stevenen. Tot haar broer aanbiedt om een 'night nurse' in huis te halen. Ze heet Tully, is jong en mooi en alles wat de uitgeputte Marlo niet (meer) is, maar graag opnieuw zou willen zijn. De ontluikende vriendschap tussen beide vrouwen zorgt ervoor dat de uitgebluste moederkloek zin krijgt in een nieuw leven en haar oude steeds meer in vraag stelt.

Tv-première van een herkenbare en bij momenten rauwe tragikomedie (2018) met knap acteerwerk van 'moeder' Charlize Theron en MacKenzie Davies als de ravissante kinderjuf die iedereen wel in huis zou willen.

Vrijdag, 22u20 NPO3

‘De Stoel: Stoel zkt kijker(s)

Dit mini-programmaatje ontstond twintig jaar geleden als rubriekje in het zomermagazine '1000 Zonnen en Garnalen' en begon in 2017 aan een succesvolle solocarrière. De stoel werd ergens in Vlaanderen neergepoot waar hij geduldig wachtte op de derrière van de alerte kijk(st)er in het bezit van het juiste attribuut. Omdat besmettelijke tijden een coronaproof aanpak vereisen, diende de formule drastisch bijgestuurd en wordt de stoel voortaan aan huis geleverd. Iedereen die zich binnen een straal van tien kilometer bevindt, kan na registratie op de Eén-website rustig thuis blijven waar één gelukkige 'De Stoel' en bijbehorende cameraploeg mag verwachten. Wie met succes een ludieke opdracht uitvoert, wordt beloond met een 'binnenlandse' reischeque van 500 euro. Lukt dat niet, dan mag de verliezer de stoel houden en wordt de prijs voor de volgende aflevering verdubbeld.

Elke weekdag, 19u40 Eén



‘American Horror Story (9). 1984': Griezelig spannende ode aan de 'eighties'

We schrijven 1984. Om de drukte van de Olympische Spelen in Los Angeles te ontvluchten, besluiten vrienden Brooke, Xavier, Chet, Ray en Montana in Camp Redwood aan de slag te gaan. Een plek waar in 1970 klusjesman Benjamin Richter, aka Mr Jingles, alle kampleiders vermoordde. Enkel Margaret Booth overleefde het bloedbad en kocht jaren later het park. Niet echt een briljant idee. Want ook de anderen kampen met onverwerkte trauma's - flashbacks geven mondjesmaat hun duistere geheimen prijs. En als 'Mr Jingles' uit de inrichting ontsnapt en ook de satanische seriemoordenaar 'Night Stalker' opduikt, breekt de hel los. In leven blijven is dus de voornaamste opdracht in deze griezelig spannende ode aan de 'eighties' met verrassende plotwendingen en enkele knipogen naar legendarische 'slasherfilms' als 'Friday the 13th' of 'The Texas Chain Saw Massacre'. Negende jaargang van de met voorsprong beste horrorserie uit de tv-geschiedenis, die wegens aanhoudend succes zeker doorgaat tot nummer 13(!). Te bekijken op eigen risico maar een must voor amateurs van het betere griezelwerk.

Maandag, 23u15 Q2

‘Bloed, Zweet & Tranen’: Steile opkomst en trieste ondergang van een zingend fenomeen

Zoon André Junior mag dan de Lage Landen veroveren, zijn populariteit is maar klein bier vergeleken met die van zijn vader zaliger. De volkszanger 'par excellence' die als knaap van acht door komiek Johnny Kraaijkamp werd ontdekt toen hij in de kroeg voor een paar stuivers liedjes zong en zo een moeilijke jeugd even probeerde te vergeten. Het eerste hoofdstuk in het woelige bestaan van André Hazes, die begin jaren 80 helemaal doorbrak maar in 2004 zou bezwijken aan een zelfdestructief leven vol drank, sigaretten, huwelijksproblemen, faalangst en minderwaardigheidscomplexen. Het verhaal van zijn steile opkomst en trieste ondergang wordt verteld in deze bij momenten schokkende biopic waarin acteur Martijn Fischer langzaam maar zeker geloofwaardig vervelt tot een zingend fenomeen waarin iedereen geloofde behalve hijzelf.

Zaterdag, 21u35 Eén