Een rappende oma, een hypnotiseur en een zingende zeemeermin: 'Belgium's Got Talent' viert jubileumseizoen met extra opmerkelijk talent

07 februari 2018

16u34

Vanaf vrijdag 23 februari 2018 keert de populairste talentenjacht van Vlaanderen terug naar het scherm. In het vijfde jubileumseizoen van 'Belgium's Got Talent' gaan An Lemmens, Niels Destadsbader, Dan Karaty en Stan Van Samang op zoek naar de opvolgers van Baba Yega. Veertien weken lang onderscheiden zij het straffe talent van het nóg straffere talent. Maar seizoen vijf verrast ook met een belangrijke nieuwigheid. Want niet alleen de jury bepaalt wie doorstoot naar de grote studioshows…

Hosts Laura Tesoro en Koen Wauters geven de kandidaten niet alleen een laatste duwtje in de rug, ze beslissen dit jaar ook mee wie er naar de grote studioshows gaat. Laura en Koen krijgen een eigen Golden Buzzer, die hun favoriete act rechtstreeks doorstuurt. Net zoals elk jurylid mogen ze deze knop één keer indrukken tijdens de audities. “Laura en ik hebben dit seizoen dus ook iets te zeggen. We kunnen de jury zelfs overrulen als we het niet met hen eens zijn”, aldus Koen.

Ook in seizoen 5 geeft 'Belgium’s Got Talent' een brede waaier aan originele talenten een podium. Onder andere een rappende oma, een hypnotiseur, een zingende zeemeermin, poetry slam, flatland BMX, sporthouthakken en een wereldrecordpoging flan eten brengen zowel spanning als ontspanning. Bovendien waagt een opvallende kandidaat van vorig seizoen opnieuw zijn kans… Wie van de jury minstens drie ja’s krijgt, maakt kans op een plek in de grote studioshows. Op vrijdag 25 mei 2018 zal blijken wie met de overwinning en de bijhorende €50.000 naar huis gaat.

Geen jubileumseizoen zonder het gouden kwartet in de jury. An Lemmens, Niels Destadsbader, Stan Van Samang en Dan Karaty hebben opnieuw de touwtjes in handen en beslissen over het lot van de kandidaten. Soms streng, altijd rechtvaardig en vaak met een stevige dosis humor. De vier zijn immers helemaal op elkaar ingespeeld en zorgen ook tussen de audities door voor spektakel.

“Baba Yega was alles wat een winnaar van Belgium's Got Talent moét zijn. Vernieuwend, verrassend en verdomd geestig om naar te kijken. Nu zij vertrokken zijn, is het tijd om iemand anders een groot podium te geven en daar kijk ik naar uit", zegt Niels Destadsbader. “Ik heb er su-per veel zin in. Dit jaar heb ik wel mijn voorzorgen genomen: een doosje Kleenex voor als ik begin te huilen", aldus An Lemmens.

“Het vijfde seizoen. Ik verwacht er heel veel van. We kunnen vergelijken, dus het wordt moeilijker. Of ik milder ga jureren nu ik papa ben? Ik ben misschien wel wat gevoeliger geworden. We zullen zien wat dat geeft", klinkt het bij Stan Van Samang. Dan Karaty beaamt: “Het talent van vorig jaar was geweldig. Daardoor kunnen we dit seizoen nog strenger zijn en meer van de kandidaten verwachten. Het is fijn om terug te zijn. Ik kijk uit naar de geweldige acts en mag opnieuw naast An Lemmens zitten. Voor mij kan het dus niet beter.”

