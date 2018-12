Eén-programma ‘Taboe’ wint de Ha! van Humo MVO

18 december 2018

09u49

Bron: Belga 0 TV Eén-programma ‘Taboe’ heeft maandagavond de 38ste Ha! van Humo gewonnen, de jaarlijkse prijs van de Humo-redactie voor het beste televisie-programma of de meest opvallende tv-figuur van het afgelopen jaar.

‘Taboe’-regisseur Kat Steppe en de ploeg achter het programma ontvingen in de Beursschouwburg in Brussel de Ha! en de bijbehorende cheque van 5.000 euro uit de handen van Guy Mortier. Dat meldt het weekblad maandagavond.

‘Taboe’ haalde het van andere genomineerden als ‘De dag’ (Vier), ‘Down the Road’ (Eén) en ‘Winteruur’ (Canvas). In haar motivatie schrijft de jury dat het programma, waarin Geubels lacht met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen, “mooie, respectvolle en ook erg succesvolle televisie opleverde”. “Natuurlijk zijn goede kijkcijfers op zich geen reden om een prijs te krijgen die tot doel heeft kwaliteit te bekronen. Maar als je erin slaagt rond thema’s als armoede, psychische kwetsbaarheid en obesitas televisie te maken die elke week zowat 1,8 miljoen mensen boeit, ontroert én aan het lachen brengt, dan is dat niet min.”

Net als de winnaar van vorig jaar, “Goed volk” met Jeroen Meus, werd “Taboe” geregisseerd door Kat Steppe. “In beide programma’s slaagde Steppe erin de empatische interviewer in zowel Meus als Geubels naar boven te halen’, aldus de jury.