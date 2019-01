Een poetsvrouw in Polen en het Nazigoud van Hitler: de meest spraakmakende momenten uit ‘Reizen Waes’ KD

07 januari 2019

08u08 0 TV In ‘Reizen Waes’ bezocht Tom Waes gisterenavond Polen. Hij vond er heksen, een poetsvrouw en religie, zong er de longen uit zijn lijf en ontdekt het trieste verleden achter de tunnels van Hitler z’n Nazigoud.

Tom maakt geen indruk met z’n zangkunsten

Wanneer het in de auto over catchy muziek gaat, vindt Tom dat het zijn moment is om indruk te maken op de gids. Al draait dat helemaal anders uit dan verwacht. Misschien je ‘zangcarrière’ volgende keer toch voor jezelf houden, Tom?

Gezegend zijt de ploeg van ‘Reizen Waes’

Polen is een heel gelovig land. Wanneer de ploeg van ‘Reizen Waes’ voorbij een zegening rijdt, nemen ze toch meteen het zekere voor het onzekere.

Het Nazigoud van Hitler

De laatste stop van Tom is het Riese Project. Vlakbij een prachtig kasteel liet Hitler aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een gigantisch tunnelcomplex bouwen. Volgens de legende zou er een trein vol Nazigoud verstopt zitten. Tom gaat op verkenning en ontdekt het trieste verhaal achter de tunnels.

Op bezoek bij een paramilitaire groepering

In het centrum van het land gaat Tom langs bij een paramilitaire groepering. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, hebben 200.000 Polen zich bij zo’n groepering aangesloten. Ze trainen elk weekend in de bossen om zich voor te bereiden op een mogelijke oorlog met Rusland. Tom mag zo’n militaire oefening bijwonen en wordt er zelfs een beetje bang van...

Heksen

Wanneer Tom en z’n ploeg door een wat achtergestelde en conservatieve regio van het land rijden, blijkt dat niet alleen het katholieke geloof maar ook het bijgeloof heel belangrijk is in Polen. Zo wonen er nog heel wat ‘heksen’ in het land. Tom gaat op bezoek bij zo’n heks, die bij hem een ritueel uitvoert dat geluk en gezondheid moet brengen. Het wordt een intense ervaring. Eentje waarvan zijn gids zelfs begint te huilen...

Klein België

Tom begint zijn reis in het stadje Siematycze. In Polen staat het bekend als Mala Belgia, wat zoveel betekent als ‘klein België’. Iedereen die Tom er ontmoet, heeft een link met ons land. Hij gaat aan de burgemeester vragen hoe dat nu precies komt.

Tom Waes vindt een poetsvrouw in Polen

Tom maakt in Polen kennis met Barbara, die in zijn eigen dorp werkt als poetsvrouw. En dat komt goed uit, want Tom is op zoek naar een nieuwe poetshulp.

