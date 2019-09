Eén pakt uit met Waalse thrillerreeks waarin Tom Audenaert hoofdrol speelt KD

Bron: VRT 0 TV Eén brengt vanaf 7 oktober de succesvolle RTBF-reeks ‘Unité 42', met Tom Audenaert in een hoofdrol, naar de Vlaamse kijkers. Het spannende ‘Unité 42' draait rond agent en weduwenaar Sam Leroy. Tom Audenaert maakt deel uit van zijn team dat jaagt op cybercriminelen in België.

Terwijl hij thuis alleen instaat voor de opvoeding van zijn kinderen, start hij als leidinggevende een nieuwe job bij de Brusselse cybercrime-afdeling van de politie. Samen met zijn team, waaronder voormalige hacker Billie Webber en Bob Franck (een rol van Tom Audenaert, nvdr.), jaagt hij op cybercriminelen die België terroriseren. Na enkele gruwelijke moorden op jonge vrouwen, die dood aangetroffen worden achter hun computer, probeert de eenheid de seriemoordenaar te ontmaskeren.

De hoofdrollen in Unité 42 zijn weggelegd voor Patrick Ridremont (Sam Leroy), Constance Gay (Billie Webber) en Tom Audenaert (Bob Franck). De reeks werd geschreven door Julie Bertrand, Annie Carels en Charlotte Joulia en was eerder te zien op La une in België en op France 2 in Frankrijk, waar ze goed scoorde: in Wallonië keken gemiddeld zo’n 340.000 mensen per aflevering, en in Frankrijk volgen gemiddeld 3,1 miljoen kijkers het eerste seizoen. Momenteel werkt RTBF aan een tweede seizoen.

‘Unité 24', vanaf 7 oktober elke maandag om 21.30 uur op Eén.