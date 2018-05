Eén pakt uit met nieuwe tv-reeks over dertigers SD

09 mei 2018

14u02 0 TV Vanaf midden mei gaan in Antwerpen de opnames van start voor de nieuwe Eén-reeks over dertigers. De fictiereeks vertelt het verhaal van een vriendengroep van zes dertigers die een actief stadsleven leiden. De cast bestaat uit jong opkomend talent zoals onder meer Kim Van Oncen, Yannick De Coster en Tom Dingenen.

De fictiereeks vertelt het verhaal van een vriendengroep van zes dertigers die elkaar leerden kennen tijdens hun studies en daarna in of rond Antwerpen bleven hangen. Ze leiden een actief stadsleven in het historisch centrum, Zurenborg, Berchem, Wilrijk, Borgerhout,... En zijn allemaal op zoek naar hun eigen weg, job en partner. Dat moeilijke evenwicht en een onverwerkt trauma waarbij ieder zijn eigen geheim draagt, zorgen voor spanningen binnen de vriendengroep.

De cast bestaat uit jong opkomend talent: Kim Van Oncen, Yannick De Coster, Tom Dingenen, Evelien Van Hamme, Kristof Goffin en Ellen Verest nemen een rol op zich. De regie is in handen van Wim De Smet, die ook meeschreef aan het scenario.