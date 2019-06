Eén pakt opnieuw uit met ‘1 Jaar Gratis’ Thomas Vanderveken zoekt kandidaten voor nieuwe versie van het spelprogramma MVO

18 juni 2019

15u05 0 TV Van 2001 tot 2008 was ‘1 Jaar Gratis’ een van de populairste quizprogramma’s in Vlaanderen. Elf jaar later wordt de succesformule helemaal opgefrist en nieuw leven ingeblazen door Thomas Vanderveken. Maar het basisconcept blijft ongewijzigd: een quiz waar mensenkennis minstens even belangrijk is als feitenkennis, die je thuis mee kan spelen met het hele gezin en ook een quiz met een mooie hoofdprijs: het netto jaarloon van de meest verdienende kandidaat.

De nieuwe presentator wordt Thomas Vanderveken, een man die van vele markten thuis is en van wie je ook nog zou geloven dat hij zelf het antwoord weet op alle quizvragen. “Sommige programma’s hadden nooit gemaakt mogen worden, maar deze quiz had nooit afgevoerd mogen worden”, meent hij.

Herman van Molle was zeven jaar lang de presentator van ‘1 Jaar Gratis’ en heeft de quiz destijds ook zelf bedacht, samen met Karel Vereertbrugghen. Hij is blij met de nieuwe versie van het programma. “Het is altijd prettig om te zien dat iets wat zo’n 20 jaar geleden aan een keukentafel is bedacht met klontjes geraffineerde suiker in plaats van kandidaten, een lang leven kan leiden.”

Inschrijven kan via een.be/1jaargratis