Een onzekere Fabrizio, een wenende Tim en een verliefde Megan: deze beelden uit 'Temptation' zag je nog niet DBJ

23 februari 2018

20u14

Bron: VIJF 82 TV Het eerste kampvuur zinderde nog altijd na in de vijfde aflevering van 'Temptation Island'. Toch zijn er nog een aantal beelden die niet te zien waren op televisie. Een onzekere Fabrizio bijvoorbeeld, een wenende Tim of Megan die worstelt met haar gevoelens. "Ik voel dat er meer aan de hand is", zegt ze over Joshua.

Haar nachtelijke escapades met Joshua doen Megans vrees voor het volgende kampvuur alleen maar stijgen. Ze zoekt een luisterend oor bij Daniëlle en Deborah.

Dat Tim zijn Deborah mist, is intussen duidelijk, hij liet de tranen dan ook rijkelijk vloeien. Al zijn bezittingen zou hij opgeven om bij haar te blijven.

Na zijn liefdesverklaring aan Daniëlle, blijft Fabrizio in het ongewisse over haar antwoord en dat maakt de Italiaanse Limburger onzeker. Gelukkig is daar dan Joshua met een luisterend oor.