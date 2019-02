Een ontmoeting, een zelf gemetseld toilet en een dode vos: dit is de eerste aflevering van #Linde MVO

13 februari 2019

10u25 1 TV Na 2,5 jaar ochtenden op Studio Brussel, reed Linde Merckpoel vorige week voor het eerst bij daglicht naar het werk. En tijdens die ochtendrit viel haar iets op. Een hut in een bosje, vlakbij de VRT. Nog nooit eerder gezien.

Woont daar iemand? En wie dan? En waarom? En is alles OK daar? Linde kroop onder de omheining op zoek naar antwoorden. De eerste #Linde gaat over een ontmoeting, over een zelf gemetseld toilet en over een dode vos.