Een nieuwe topfavoriet voor de titel en mopjes over de tanden van Erik: het beste uit aflevering 35 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

17 december 2018

23u10 0 TV Nooit de huid van de beer verkopen voor die geschoten is. Maar zeggen en schrijven dat StuBru-stem Michèle Cuvelier aan een uitzonderlijk parcours bezig is, is niet eens overdreven. Nooit eerder vertoond namelijk: vijf finale-avonden gespeeld en overleefd. Sterker nog: vier keer rechtstreeks gewonnen en een keertje de finale overleefd. In rondje vijf sneuvelde Wouter Vandenhaute. Terecht, maar wel eervol.

Op het lijstje van finalisten die ze genadeloos naar huis speelde: VRT-nieuwsanker Annelies Van Herck, advocaat Omar Souidi, Radio1-presentatrice Layla El-Dekmak, minister Sven Gatz en ondernemer Wouter Vandenhaute. Nog te gaan voor ze, eventueel, Slimste Mens wordt: Rani De Coninck, Peter Van de Veire, Boris Van Severen en Julie Colpaert. Behoorlijk zwaar, maar zoals Michèle nu te keer gaat niet onmogelijk.

Ook in de vijfde finale-avond stak de StuBru-stem er met kop en schouder bovenuit. Al kende ze voor het eerst sinds haar intrede een dipje toen ze in de ‘Open deur’-ronde niks zinnigs wist te zeggen over ‘slaapmutsjes’ en wegzakte tot 46 seconden. Haar comeback was snel, hard en genadeloos. Nog voor de filmpjesronde was het eigenlijk al in kannen en kruiken.

Het overwicht van Michèle leidt gelukkig alvast niet tot saaie afleveringen, integendeel zelfs. Ook nu weer was het een uur genieten van een aflevering die goed in balans lag. Met veel smakelijke humor, geestige opmerkingen, leuke wendingen en een bijzonder spannend spelverloop. Met dank aan het juryduo Sven de Leijer en Jonas Geirnaert, de ideale combinatie van snel weerwerk en grappen.

De leukste quotes

Erik: “Wouter is heel goed in zich laten zakken. Die begint er meestal in de tweede ronde aan.”

Sven (over kandidaten): “Het is mooi om ze zo te zien zitten. Precies een gezinnetje. De dochter, de minstens even knappe moeder en de, veronderstel ik, pluspapa, want euh…”

Jonas (over de gestalte van Vandenhaute): “Er is al veel met hem gelachen, maar het raakt hem niet. Dat gaat gewoon over hem heen.”

Sven de Leijer (over zijn ‘relatie’ met Van Looy): “Ik heb in ‘Hotel Römantiek’ geleerd dat je oude mensen hun zin moet geven. Ik zal hier dus nog een uurtje op mijn tanden bijten.” Waarop Erik: “Ge bedoelt op uw melktanden?!” En Sven: “Als gij nu al moppen gaat maken over tanden Erik… Ge waagt u op glad ijs.”

Rani (over tips van Erik): “Als ge het weet is het goed gedaan.”

Sven (met een doordenkertje): “Zo’n bad in ezelinnenmelk. Is dat dan vol of halfvol?”

Jonas: “Ik heb een tattoo van Wouter Vandenhaute. Op mijn onderbeen. Ware grootte. Dag nieuwjaarsbonus. Tot ziens.”

Sven (over Jommeke in China): “Een hond, een papegaai en een aap. Gaat dat niet verwarrend zijn? Gaan die Chinezen niet denken dat dat kookboeken zijn?”

Jonas (is weer op dreef): “Mijn favoriete sprookje? Klein Duimpje. Die werd achtergelaten in een bos en richtte dan een productiehuis op. Dan kocht hij een zender en zoiets…”

Michèle (over de finalisten): “Het is echt een tandem. Ik vind het zo schattig.”

Kantelmomenten

Geen speciale wendingen in ‘3-6-9’, wel een slechte ‘Open Deur’-ronde voor Michèle die zakt tot 48 seconden. Ze puzzelt dan weer gigantisch snel en springt zo over Wouter.

In de fotoronde verliezen Wouter en Rani heel wat tijd. Michèle raast door haar Tura-ronde en springt met voorsprong naar de leiding.

Wouter ziet hoe Michèle met 90 seconden gaat lopen. Hij slaat wel terug bij het fragment van Rani en haalt 140 seconden binnen. Maar nog staat hij niet aan de leiding.

Michèle speelt op veilig en stopt na vier goede antwoorden over haar filmpje. Rani haalt vooralsnog 50 seconden binnen

In de finale is Wouter geen partij voor Rani. Hij weet 8 goede antwoorden te geven op 6 vragen, Rani scoort 14 goede antwoorden en wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 456 sec.

2. Wouter Vandenhaute 321 sec.

3. Rani De Coninck 280 sec.

De volgende finalisten

Michèle Cuvelier en Rani De Coninck spelen verder. Nieuwkomer is Peter Van de Veire (als derde geplaatst). Later stappen ook nog Boris Van Severen en Julie Colpaert in de arena.