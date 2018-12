Een nieuwe quiz én een eigen fictiereeks: 2019 wordt het jaar van Philippe Geubels Mark Coenegracht

11 december 2018

Na het succes van 'Taboe' in het voorjaar was het - op twee gastverschijningen in 'De Slimste Mens Ter Wereld' na - de laatste tijd vrij stil rond Philippe Geubels (38) . Maar daar komt na Nieuwjaar verandering in, want de komiek zal schitteren in de panelquiz 'Is er een dokter in de zaal?' en in de fictiereeks 'Geub'. Voor de terugkeer van 'Taboe' moeten we nog wachten tot 2020.

In het voorjaar keert Geubels dus terug op Eén met zijn nieuwe humoristische panelquiz 'Is er een dokter in de zaal?'. Velen weten het niet, maar de Antwerpse komiek is als geboren hypochonder (voortdurend bang om ziek te worden en te sterven) namelijk een wandelende encyclopedie. Hij kent, en het is écht geen grap, volledige bijsluiters uit zijn hoofd. Dat verborgen talent wordt één van de rode draden in zijn nieuwe panelquiz met centraal het belangrijkste onderwerp ter wereld: onze gezondheid.

Geubels, die ook in Nederland superpopulair is, zal deze tv-show zowel voor de VRT als voor RTL maken: een Vlaamse versie met BV's in de panels en een Nederlandse versie met noorderburen.

In de nieuwe show gaat Geubels samen met twee duo's op zoek naar antwoorden op essentiële gezondheidsvragen. Van nieuwe medicijnen tot vergeten groenten. "Iedereen is bezig met gezondheid. En we hebben er ook allemaal nog eens ons eigen idee over. Een interessant vertrekpunt voor een quiz. Misschien leer ik er zelf ook nog wat van bij", aldus de komiek, die naar verluidt altijd een halve huisapotheek op zak heeft. "Imodium, Motilium, pijnstillers, zuurremmers, noem maar op. Niet omdat ik dat elke dag nodig heb, maar omdat het plezant is om daarmee bezig te zijn. Dat zo'n klein pilletje je kan genezen, fascineert mij enorm. Daarom dat ik bijsluiters uitpluis. Ja, ik word er regelmatig mee uitgelachen. Tot iemand hoofdpijn heeft. Dan zijn ze blij dat Geubels in de buurt is."

Op zoek naar lief

Daarnaast mogen we volgend jaar ook 'Geub' verwachten, een nieuwe 8-delige fictiereeks van en met de komiek. Geubels als hoofdrolspeler in zijn eigen fictiereeks is een primeur. De komiek speelde al weleens een bijrolletje in een K3-film, maar dit is een nieuwe uitdaging. "Ik ben vereerd, verheugd en doodsbang", liet Geubels eerder noteren. In 'Geub' speelt de komiek zijn doodnormale zelf in een doodnormaal universum. Tot die versie van Geubels een serieuze relationele tegenslag te verwerken krijgt wanneer zijn vrouw ervandoor gaat met een 63-jarige intellectuele en charismatische Nederlander. Met de hulp van zijn twee beste vrienden en zijn manager probeert de fictieve Geubels zijn leven weer op de rails te krijgen en zelfs aan een nieuw lief te geraken. Dat laatste loopt uiteraard niet altijd even vlot. De reeks, waarin ook Jonas Geirnaert een hoofdrol kreeg, wordt geproduceerd door Woestijnvis en zal volgend jaar zowel in Vlaanderen als in Nederland worden uitgezonden.

Nieuwe taboes

Geubels en productiehuis Panenka hebben inmiddels ook groen licht gekregen om aan een tweede seizoen van het bijzonder warm onthaalde 'Taboe' te werken. Daarin lacht Geubels met mensen met wie je eigenlijk niet mag lachen. Maar hij doet dat uiteraard niet zonder uitgebreid vooronderzoek. Hij nodigt voor elke aflevering een viertal gasten uit op een vaste locatie. Van mensen met een ongeneeslijke ziekte tot mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na het succes van de eerste reeks was er de vraag of er nog voldoende haalbare en interessante thema's waren voor een vervolg. Een positief antwoord op die vraag en de vaststelling dat de mix van humaninterest en comedy uitermate goed werkte, zorgde ervoor dat Geubels nu aan een tweede seizoen mag werken.