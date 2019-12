Een nieuw decennium, dat vraagt om dansbenen en filmdekentjes: dit is er vanavond op tv WAT IS ER OP OUD EN NIEUW OP TV? Redactie

31 december 2019

00u00 0 TV Ook op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag hebben de Vlaamse tv-zenders heel wat leuks in petto. En of u nu al polonaisend het nieuwe decennium in wil hupsen, of net - die indigestie indachtig - rustig achterover wil leunen in uw comfortabele zetel: er is voor elk wat wils.

Waar zijn die handjes? 'Bart Peeters Deluxe'

Van aan de Scheldekaaien in Antwerpen zendt Eén traditiegetrouw opnieuw een spectaculaire vuurwerkshow uit op oudejaarsavond. Na het aftellen tot het nieuwe decennium kunt u in één ruk doorfeesten met het optreden van Bart Peeters in de Lotto Arena. Hij gaf er voor zijn 60ste verjaardag een hyperkinetisch feest, in het bijzijn van een hele hoop muzikanten en een 500-koppig koor. Smeer je stembanden al maar in.

Eén, vanavond, 0.20 uur, na het vuurwerk

'Niels Destadsbader boven de wolken'

Geen zestien Lotto Arena's zoals Bart Peeters voor Niels Destadsbader, maar wel drie keer een uitverkocht Sportpaleis. VTM kiest als feestelijke afsluiter van het jaar voor een uitzending van zijn 'Boven de wolken'-show van begin december. Voor wie na middernacht nog niet uitgefeest is, is er aansluitend nog een 'best of' van de Rode Neuzen Dag-show van dit jaar.

VTM, vanavond, 22.35 uur

'Dimitri Vegas & Like Mike live at Tomorrowland 2019'

Wie wat steviger het nieuwe jaar wil inzetten, kan zijn beste dansbenen uit de kast halen op de bonkende beats van Dimitri Vegas & Like Mike. Q2 zendt om klokslag middernacht hun optreden op de jongste editie van Tomorrowland uit. Daar stonden de Grieks-Belgische broertjes afgelopen zomer al voor het tiende jaar op rij.

Q2, vanavond, middernacht

'André Hazes in Ahoy 2018'

Wie dan weer denkt aan een polonaise door de huiskamer, stemt beter af op VIJF. Daar toont de onvolprezen André Hazes wat hij kan in de Rotterdamse Ahoy, de Nederlandse evenknie van het Sportpaleis. Wie zijn stembanden een uur voordien al eens wil testen, kan ook terecht op het Nederlandse NPO 3. Daar kun je om 20.30 uur het memorabele optreden van ABBA uit 1979, in het Londense Wembleystadion, herbeleven.

VIJF, vanavond, 22.15 uur

Gezellig onderuit met de familie 'Home Alone 2: Lost in New York'

Toegegeven, het vervolg van de iconische kerstklassieker is niet even goed als het origineel. Maar in deze tijd van het jaar kan er niet genoeg 'Home Alone' zijn. Deze keer blijft Kevin niet alleen thuis achter, maar stapt hij per ongeluk op het verkeerde vliegtuig, waardoor hij kerst in zijn eentje in New York viert.

VTM, vanavond, 20.25 uur

'Down the Snow'

Wie niet toe is aan een groot feest op oudejaar, maar eerder aan een gezellige avond met de hele familie, kan terecht op Eén. Eerst is er het verslag van de reis die Dieter Coppens en Kevin van 'Down the Road' maakten voor De Warmste Week. Zij liftten van Moskou naar Kortrijk. Nadien kan je kijken naar de verfilming van Roald Dahls klassieker 'De Grote Vriendelijke Reus'.

Eén, vanavond, 21.20 uur

'Veldrijden: GP Sven Nys in Baal'

Geen vuurwerk of champagne voor de veldrijders vanavond, want zij moeten naar jaarlijkse gewoonte morgen vroeg uit de veren voor de Grote Prijs Sven Nys. Naar dat sportief geweld kunt u na de middag kijken, onderuitgezakt met een bruisend glas pijnstiller voor die kater. Commentaar is er van Michel Wuyts en Paul Herygers.

Eén, morgen, 14.15 uur

'F.C. De Kampioenen 3: Forever'

De vierde film van 'F.C. De Kampioenen' is goed op weg om alle records te breken, maar wie nog niet naar de bioscoop is geweest, kan zijn geheugen opfrissen met het vorige deel. Daarin draait alles rond DDT, die eigenaar is geworden van de voetbalploeg.

Eén, morgen, 20.35 uur

'Finding Nemo'

De film die ervoor zorgde dat de hele wereld weet hoe een clownvis eruitziet. Het verhaal gaat over de overbeschermende Marlin die zijn zoontje Nemo kwijt raakt, en aan een waanzinnige reis begint om hem terug te vinden. Met een ronduit hilarische Ellen DeGeneres als Marlins vergeetachtige vriendin Dory.

Q2, morgen, 20.35 uur