Een minivaasje en een peperdure viool: 7 seizoenen ‘Rijker Dan Je Denkt’ in 7 recordbedragen DBJ

27 november 2018

00u00 0 TV We zijn ondertussen aanbeland bij het zevende seizoen van 'Rijker Dan Je Denkt' en het lijstje schatten dat de bezoekers mee naar het programma brachten, is inmiddels behoorlijk indrukwekkend.

De absolute topper uit de voorbije zes seizoenen was het schilderijtje van de Fransman Jean-François Millet: slechts een A4'tje groot, maar wel geschat tussen de 450.000 en 600.000 euro. Het kadertje hing al meer dan twintig jaar aan de muur in de woonkamer van Gentenaar Hubert. Enkel een zogenaamd schilderij van Antoon Van Dyck uit het tweede seizoen kwam in de buurt van die prijs. Het werk werd geschat op 750.000 euro, maar een jaar later bleek het om een leerling van de Vlaamse meester te gaan. Het was slechts 25.000 euro waard.

De meest lucratieve deal uit de voorbije zes seizoenen ging ongetwijfeld naar Philippe, die een versleten viool van 450 euro meenam naar het programma. "Dit wordt niks", zei hij vooraf. Maar zijn handen beefden toen hij het geschatte bedrag van 70.000 euro te horen kreeg. Andere onderschatte pareltjes waren onder meer een kunstwerk van Kotchar van 50.000 euro, een blauwe porseleinen soepkom van 30.000 euro, een minivaasje van 10 cm uit Rusland van 20.000 euro en - vorige week nog - een speelgoedtrein van Stalin van 10.000 euro.