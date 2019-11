Een maximumscore en heel wat sensualiteit: Julie, Kelly en Jani dansen de finale van ‘Dancing with the Stars’ IDR

03 november 2019

22u04 12 TV De voorlaatste liveshow van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ leverde opnieuw enkele geslaagde (en minder geslaagde) choreografieën op van onze BV’s. Vandaag moesten de kandidaten twee keer aan de bak: een keertje kregen ze een dans opgelegd van de jury, en ook hun vrienden en familie mochten een duit in het zakje doen door een nummer te kiezen waarop hun kandidaat zich mocht uitleven. Het leverde Jani alvast één keer een maximumscore van 40 punten op.

Het was heel erg spannend deze week, maar Kelly slaagde er opnieuw in om de eerste plaats in het klassement te veroveren. Samen met Andrei wist ze - na hun twee dansoptredens - maar liefst 75 punten te versieren. Voor Viktor en danspartner Natascha was de eindstand minder positief. Na het tellen van de stemmen moesten zij uiteindelijk de show verlaten na hun voorgangers Michaël Pas, Ann Pira, Evy Gruyaert, Christoff en Ianthe Tavernier.

Voor de danskoppels zich van hun taak mochten kwijten, zorgde jurylid Jan Kooijman eerst nog voor vuurwerk. Samen met de professionele dansers bracht hij een wervelende choreografie op ‘Spectrum’ van Florence + The Machine.

Viktor & Natascha

Vorige week bengelden ze onderaan het klassement, maar dat zorgde ook deze week niet voor een verslagen sfeertje in het kamp van Viktor Verhulst. Integendeel, samen met zijn danspartner Natascha probeerden ze deze week de kijkers en de jury te overtuigen met een freestyle die de jury hen oplegde en een rumba op de tonen van ‘Waarom’ van André Hazes (maar gezongen door Kimberley Fransens), gekozen door Viktors zus Marie. “Tot ieders verbazing, en zeker de mijne, staat hij in de halve finale”, aldus papa Gert. Dat beseft Viktor ondertussen ook, want na zijn eerste dans vroeg hij de kijkers expliciet om niet op hem te stemmen. “De beste dansers verdienen het om in de finale te staan”, klonk het. Presentatrice Kat Kerkhofs was aangedaan, maar gaf uiteindelijk toch nog het nummer om te stemmen mee.

“Viktor: als alles volgens plan verloopt, dan was dit jouw laatste dans”, aldus Gert na Viktors tweede dans. Sam Louwyck omschreef Viktor dan weer als een croque monsieurmachine. Wij konden even niet meer volgen, maar door onze lachstuip heen kregen we toch nog mee dat Sam graag een tosti eet. De twee dansen samen leverden dit koppel toch nog 47 punten op, goed voor de laatste plaats en ook na de sms’en van kijkend Vlaanderen bleek dat Viktor het minst goed scoorde. Hij moest de show vlak voor de finale verlaten.

Julie & Pasquale

Dat Julie en Pasquale een duo zijn om rekening mee te houden, werd de afgelopen weken meermaals duidelijk. De jury legde hen deze keer een quickstep op, waarna vervolgens een cha cha cha volgde op de tonen van Jennifer Lopez en haar nummer ‘El anillo’, dat werd gekozen door Julies papa Jacques. “Je glijdt over de vloer en straalt positieve energie uit”, aldus jurylid Sam Louwyck.

Na de tweede dans gaf Julie weliswaar aan dat de tweede dans voor haar echt wat moeilijker was, maar dat was voor de jury niet merkbaar. “Julie, ik wil jou in de finale zien”, aldus Davy. Na de eerste dans, waar ze 38 punten voor kregen, leverde hun tweede opdracht hen 35 punten op. Het eindtotaal? 73 punten en een tweede plaats.

Jani & Björk

Een verplichte samba dankzij de jury en een stevige Broadway jazz op de tonen van ‘Vogue’, een nummer van Madonna? Dat waren vanavond de wapens waarmee Jani en Björk probeerden om de jury en het publiek te overtuigen. “De sensualiteit spoot op ons af”, vertelde jurylid Jan Kooijman na de eerste dans. “Het is heerlijk om jou op een podium te zien.”

Bij het tweede optreden wist Jani de jury echt helemaal omver te blazen. “Wauw”, klonk het uit de mond van Jan Kooijman. “Het was heerlijk om te kijken.” Joanna vond dan weer dat Jani Madonna eer had aangedaan. “De attitude spatte eraf”, zei ze. Eens aangekomen bij Kat Kerkhofs zorgde Jani nog voor een grappige noot. Toen Kat vroeg wat Madonna heeft dat zij niet heeft, reageerde Jani nogal snel. “Talent”, zei hij, waarna hij zich wel meteen excuseerde. Gelukkig kon iedereen erom lachen.

Jani kreeg voor die tweede dans een maximumscore van 40 punten. Aangevuld met de 29 punten van de eerste dans leverde dat 69 punten en een derde plaats op.

Kelly & Andrei

De laatsten, maar zeker niet de minsten in dit rijtje. Nadat Kelly vorige week het hoogste schavotje wist te heroveren van Julie, leek ze opnieuw heel gedreven om haar danstalent te demonstreren. De jury zadelde Kelly en Andrei op met een Weense wals, terwijl ze dankzij Kellys mama Carmen een jive mochten brengen op de tonen van Blake Sheltons ‘Footloose’. “Jemig Kelly, je danst al vanaf week een de sterren van de hemel”, aldus jurylid Jan Kooijman na de eerste dans.

En hoewel Kelly aangaf dat ze een beetje schrik had voor de tweede dansroutine, bleek dat helemaal onterecht. “Een supersterke tweede dans”, oordeelde Davy. “Het was geweldig”, sloot Joanna aan. Het leverde hen een totaal van 75 punten op, waarmee ze opnieuw de eerste plaats versierden.

Dit is de stand na aflevering zeven:

- Kelly en Andrei: 75 punten

- Julie en Pasquale: 73 punten

- Jani en Björk: 69 punten

- Viktor en Natascha: 47 punten