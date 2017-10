Een maatje meer? Schrijf je dan in voor Curvy Supermodel SB TK

13u05

Bron: AD 0 Instagram/daniellevangrondelle Daniëlle Van Grondelle TV Programma's waarin op zoek wordt gegaan naar een nieuw supermodel, zijn intussen geen uitzondering meer. Het Nederlandse programma Curvy Supermodel gooit het echter over een iets andere boeg: voor een keer gaat het niet om hyperslanke dames, maar om vrouwen met kledingmaat 40 of meer.

Plussize model Daniëlle van Grondelle uit Rotterdam is met haar maat 42, 80 kilo en 1,80 meter niet het 'standaardmodel'. Sinds drie jaar woont en werkt ze in de Verenigde Staten woont, maar dit najaar keert ze even terug naar Nederland om jurylid te worden in Curvy Supermodel op RTL5.



Ze juicht de eerste wedstrijd voor de dames met een maatje meer toe. "Er is steeds meer ruimte voor diversiteit in de industrie'', laat ze via RTL weten. De Rotterdamse liep vorige maand als curvy model mee op de catwalk van de New York Fashion Week. "Er is écht geschiedenis geschreven. Dat ik daar als Rotterdams meisje bij mocht zijn'', vertelt ze.

Voor Curvy Supermodel mogen vrouwen van over de hele wereld zich aanmelden. Het is nog niet geweten wie er naast Van Grondelle nog in de jury zal zitten.