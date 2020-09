Eén kiest nieuwe misdaadreeks ‘Van Der Valk’ voor vrijdagavond Jacob De Bruyne

04 september 2020

De naam doet anders vermoeden, maar 'Van der Valk', de nieuwe misdaadreeks die één vanaf vanavond uitzendt, is van Britse makelij. Het hoofdpersonage is de Nederlandse detective Piet Van der Valk en Amsterdam is de stad waar alles zich afspeelt.

De serie was gebaseerd op de personages en de sfeer (maar niet de plot) van de romans van Nicholas Freeling, de eerste reeks werd in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden in 1972. De verhalen spelen zich voornamelijk in en rond Amsterdam af, waar commissaris Van der Valk een cynische, maar toch intuïtieve rechercheur is. Drugs, seks en moord zijn de thema’s van de onderzochte zaken.

De eerste aflevering draait rond een lijk van een student dat in de haven van Amsterdam wordt aangetroffen. Van der Valk en zijn team storten zich op de zaak, maar worden enigszins afgeleid door de komst van een nieuwe medewerker, de internetexpert Job Cloovers. Dan blijkt dat er nog iemand is vermoord, wat de vraag opwerpt of beide zaken iets met elkaar te maken hebben. Het onderzoek leidt de politie naar de Amsterdamse kunstwereld én naar de gemeentepolitiek.