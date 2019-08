Een jeugdinstelling of een brandwondencentrum: Axel Daeseleire verblijft op niet-toegankelijke plaatsen in nieuw programma TK

09 augustus 2019

08u05

De laatste jaren was hij voornamelijk op VIER te zien, maar Axel Daeseleire gaat nu weer aan de slag voor VTM. Hij werkt immers aan een Vlaamse versie van het Nederlandse programma 'Beau Five Days Inside', een echte hit bij onze Noorderburen.

In ‘Beau Five Days Inside’ verbleef presentator Beau van Erven Dorens telkens vijf dagen en nachten op moeilijk toegankelijke plaatsen, gaande van een brandwondencentrum of een jeugdinstelling tot een patrouilleschip en een circus. Er werden twee seizoenen gemaakt van het programma, dat zeer goede kijkcijfers kende en zelfs bekroond werd met een Gouden Televizier Ring, de belangrijkste televisieprijs in Nederland.

En nu werkt Axel Daeseleire dus aan een eigen versie van de reeks, die op VTM te zien zal zijn. Welke plaatsen hij zal bezoeken, is nog niet bekend. De opnames zouden binnenkort van start gaan en het programma zal ten vroegste in 2020 op de buis te zien zijn.