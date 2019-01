Eén jaar na ‘Project Axel’: bijna iedereen hervallen in armoede Redactie

02 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 4 TV De knorrige, mindervalide Brit Graeme bleek een verloren zaak, maar daklozen Thom, Danny, Dirk en Sahra kregen hun leven door ‘Project Axel’ wél weer op de rails. Eén jaar na het sociaal experiment van Axel Daeseleire zijn alle mannen helaas opnieuw aan lagerwal of compleet onvindbaar. Enkel Sahra (24) heeft nog een dak boven haar hoofd. Én een nieuwe vriend. Dat schrijft Dag Allemaal.

Vorig jaar, vlak voor Kerstmis, sloot ‘Project Axel’ op VIER af met een hoopgevend resultaat. Axel Daeseleire volgde vijf daklozen die hij met 10.000 euro een zetje in de rug had gegeven om hun leven weer op te bouwen. Dirk was met volle moed aan een nieuw leven in Oostende begonnen. Thom en Danny konden aan de slag in de horeca. En Sahra bemachtigde een contract bij dierenspeciaalzaak Maxi Zoo. Ze hadden ook allemaal opnieuw een dak boven hun hoofd. Enkel bij Graeme mislukte Axel in zijn opzet. Aan het einde van ‘Project Axel’ was de mopperende Engelsman zonder benen nog steeds vaste klant bij de Antwerpse nachtopvang Victor 5. Tot ieders frustratie weigerde hij koppig om de papierwinkel te regelen die hem recht gaf op een invaliditeitsuitkering.

Van de aardbodem verdwenen

En helaas, vandaag ziet ook het leven van de andere daklozen er weer minder rooskleurig uit. Thom kreeg zijn ontslag bij taverne Den Uil in Wilrijk omdat hij vaak te laat kwam opdagen. En in restaurant De Peerdestal was er geen plek meer voor Danny toen de vorige chef opnieuw in dienst kwam. De vierde man, Dirk, lijkt dan weer compleet van de aardbodem verdwenen.

Consulente

De enige die de haar toegeworpen kans ten volle heeft gegrepen, is Sahra. Nochtans heeft ook zij haar job in de dierenwinkel opgegeven. “Zeven maanden geleden, na een overplaatsing naar een ander filiaal”, zegt ze. “Daar viel de sfeer tegen. Bovendien kreeg ik geen fulltime contract. Dat was de druppel. Maar sinds twee maanden verkoop ik als zelfstandig consulente voor LR Health & Beauty parfums, gezondheids- en ­schoonheidsproducten. Nu is het een bijverdienste, ja. Maar ik wil er mijn hoofdberoep van maken. Mijn ­inkomsten volstaan net om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Wél geslaagd

Bij nachtopvang Victor 5, het OCMW en het productiehuis achter ‘Project Axel’ hebben ze nog altijd contact met enkele deelnemers, zo laten ze weten. Hoewel vier van de vijf mensen die een mooie kans kregen op een beter bestaan nog altijd op straat leven, ervaart VIER ‘Project Axel’ als succesvol. “Wij zijn niet van mening dat we slechts één van hen echt hebben kunnen helpen”, zeggen ze bij de zender. “‘Project Axel’ heeft hen allemaal op een andere manier kunnen ondersteunen. We hebben ook vanuit heel wat verschillende milieus (overheid, hulpinstellingen, vrijwilligers...) reacties gekregen op het programma, van medeleven tot plannen voor concrete acties tegen dakloosheid in Vlaanderen. Ook dat maakte het programma relevant. We hebben ‘Project Axel’ nooit als een alles-of-nietsproject gezien. Daarmee bedoelen we dat we nooit hebben uitgezet dat een dakloze in Vlaanderen met een subsidie van 10.000 euro opnieuw op zijn of haar benen moet staan. Maar het kan wel een eerste voorzichtig begin zijn van een nieuw leven.”