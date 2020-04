Eén jaar na de opnames: hoe gaat het nog met de koppels uit ‘Too Hot To Handle’? SDE

26 april 2020

Het allernieuwste liefdesexperiment van Netflix, 'Too Hot To Handle', is een enorm succes. Sexy singles die beboet worden wanneer ze seksuele handelingen stellen, in de hoop zo de ware liefde te vinden, het is dan ook op z'n zachtst gezegd een opmerkelijk gegeven. Maar werkt de aanpak? Opgelet: spoilers!

Voor wie nog nooit van het programma heeft gehoord: in ‘Too Hot To Handle’ worden 10 aantrekkelijke singles op een exotisch eiland gedropt. Ze staan allemaal bekend om hun losse moraal en zeden - lees: ze duiken iets te snel het bed in met andere mensen - en daar willen de programmamakers verandering in brengen. Met een geldprijs van 100.000 dollar (zo’n 92.000 euro) in het vooruitzicht, hopen ze de jongeren te motiveren om van elkaar af te blijven. Want elke vorm van intiem fysiek contact - van kussen tot seks - vermindert de waarde van de geldprijs.

Uiteindelijk vormden er zich twee koppels: Sharron Townsend en Rhonda Paul, en Harry Jowsey en Francesca Farago. Hoe is het hen na de show - die zo’n jaar geleden werd opgenomen - vergaan?

Sharron & Rhonda

In de show zagen we hoe Sharron eindelijk leerde om z'n gevoelens te uiten aan Rhonda, die een jong zoontje heeft. Ze leken voorbestemd om een lange en gelukkige relatie te hebben, maar helaas is dat anders uitgedraaid. “Na de show hebben Rhonda en ik nog een paar maanden contact gehouden", vertelt Sharron aan The New York Post. “Maar toen werd ik voor een tijdje volledig in beslagen genomen door m'n werk. We raakten het contact wat kwijt." Toch is er ook goed nieuws: “Een paar maanden geleden begonnen we opnieuw te praten. We communiceerden echt regelmatig", zegt Sharron. “We maakten zelfs plannen om elkaar te gaan bezoeken, maar toen kwam het coronavirus op de proppen.”

Toch is de personal trainer nog steeds vastberaden om iets met z’n Rhonda te beginnen. “Wanneer dit voorbij is, hopen we elkaar te kunnen bezoeken en verder aan onze relatie te werken. Ze heeft zoveel in me geïnvesteerd, en ik ben haar verschuldigd om bij haar te blijven en te werken aan mijn problemen. Dit is een kans voor mij om me te vermannen en om volwassener te worden.”

Francesca & Harry

Tussen de Canadese Francesca en de Australische Harry vlogen de vonken er van in het begin vanaf. Zozeer dat ze zich weinig tot niets aantrokken van de geldstraffen en samen 32.000 dollar (29.566 euro) verspilden aan zoenen, seks en alles daartussen in. Maar uiteindelijk wisten ook zij diepere lessen te trekken uit het hele experiment. Na de opnames gingen ze eerst samen op vakantie naar Mexico. “Daarna ging hij terug naar Australië en ik naar Vancouver”, vertelt Francesca. “Twee weken later kwam hij al op bezoek. We vlogen naar Ontario en hij ontmoette mijn grootmoeder, mijn familie en al mijn vrienden.” En het model bezocht haar nieuwe liefde ook in zijn thuisland, Australië. “Daarna namen we even een pauze en deden we ons eigen ding", zegt ze. Maar in september verhuisde Harry naar Los Angeles. “We vonden weer contact en sindsdien is het geweldig tussen ons", vertelt Francesca. Helaas gooit het coronavirus ook bij hen roet in het eten, omdat ze elkaar niet in het echt kunnen zien. “Het is erg moeilijk geweest, maar eigenlijk is dit opnieuw de tv-show”, lacht ze. “We kunnen elkaar niet aanraken, dus we moeten ons echt op onszelf focussen. We kunnen niet wachten tot dit voorbij is, zodat we kunnen gaan samenwonen en een normaal leven kunnen beginnen.”

En de toekomst ziet er mooi uit, zegt Harry. “We waarderen elkaar zo hard, en we willen elkaar oprecht helpen om te slagen en gelukkig te zijn. Als ze nu in L.A. zou zijn, zouden we waarschijnlijk naar Vegas gaan en gewoon trouwen”, geeft hij toe. “Want we zijn dom. Ja, ik zou met haar kunnen trouwen.”

Lydia & David

Aangezien Lydia pas later op het eiland aankwam, was er niet veel tijd om een echte relatie te kunnen ontwikkelen. Toch viel ze al snel voor de charmes van de Britse David. Die laat weten dat ze niet langer een koppel zijn, maar dat hij nog steeds warme gevoelens heeft voor haar. “Lydia en ik hebben zo'n prachtige relatie”, laat hij optekenen. “Ze heeft een speciaal plaatsje in m’n hart.”

Nicole & Bryce

Tot slot een verrassing! Tijdens het programma leken Nicole en Bryce niet echt in elkaar geïnteresseerd, maar in de dagen na het programma sloeg de vonk toch over. “We bloeiden op in de echte wereld", zegt de Amerikaanse Bryce. Hij en de Ierse Nicole hebben momenteel een langeafstandsrelatie, klinkt het. Sinds de lente van 2019 zijn ze een koppel.