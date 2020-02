Een ijsbeer, een paaldanser en veel goedgelovigheid: dit was aflevering 1 van ‘Temptation’ Isabelle Deridder

28 februari 2020

22u40 0 TV Twee Nederlandse en twee Belgische koppels zijn wederom de ultieme relatietest aangegaan in een gloednieuw seizoen van ‘Temptation Island’. Fans van ‘guilty pleasure TV’ zitten weer gebeiteld voor de komende weken. De eerste passage op de beeldbuis staat meteen garant voor dubbele pret, want we krijgen twee afleveringen voorgeschoteld. Wat wij daarvan vonden? Je ontdekt het hier!

Gratis op vakantie gaan, eeuwige showbizzroem en een carrière als influencer: ook dit jaar bleek de lokroep van zoveel klatergoud aanlokkelijk voor enkele koppels. Onder het mom dat ze ‘de ultieme relatietest’ aangingen, trokken vier stelletjes naar Thailand.

Al is het begrip ‘stel’ misschien een beetje te sterk uitgedrukt voor sommige deelnemers, zo bleek in de eerste aflevering. Zo reden beide Nederlandse mannen al eens een scheve schaats. Waardoor wij voorlopig ons geld toch op de Belgische koppels zetten.

Elke (23) en Arda (26) uit België

* 1,5 jaar samen

* Arda is personal trainer, Elke zoekt een job

* Ze hadden beiden een relatie toen ze mekaar leerden kennen. Die verbraken ze, omdat de aantrekkingskracht te groot was.

* Reden deelname? Tonen aan mekaar dat ze te vertrouwen zijn.

* Mogelijke struikelblokken: zatte Elke. Gelukkig is er op ‘Temptation Island’ geen drank, toch?

* Arda gaf Elke na twee maanden al een beloftering. Ringen en ‘Temptation Island’? DAT.GAAT.NIET.SAMEN #timtation

Arda en Elke nemen de relatietest wel serieus. Gelukkig maar.

Melissa (23) en Gianni (27) uit Nederland

* 1,5 jaar samen

* Beiden werken als energie-adviseur, whatever that may be.

* Reden deelname? Gianni bedroog Melissa aan het begin van hun relatie, waardoor zij het moeilijk heeft om hem te vertrouwen. Dat vertrouwen willen ze tijdens hun verblijf op ‘Temptation Island’ opvijzelen.

* Gianni blijkt al snel een toonbeeld van deugd te zijn. Hoewel hij een van zijn vrienden regelmatig vergezelt naar een hoerentent, blijft hij zelf netjes aan de bar zitten. Classy.

* Mogelijke struikelblokken: zatte Gianni. Gelukkig zit hij niet met Elke opgescheept dan.

Angela (26) en Christian (28)

* 8 jaar samen

* Angela doctoreert, Christian werkt als development operations engineer. Twee mensen waarvan we niet goed weten wat ze op ‘Temptation Island’ komen doen.

* Reden deelname? Angela heeft het moeilijk om Christian te vertrouwen. Ook al heeft hij haar nog nooit bedrogen.

* Of niet?

* Mogelijke struikelblokken? De jaloezie van Angela, “want dan wordt ze boos.”

Roshina (27) en Karim (23)

* 3 jaar samen, maar met onderbrekingen. “Ondertussen zijn we zo’n drietal maanden terug samen”, aldus Karim. De prijs van meest stabiele koppel zullen ze waarschijnlijk niet winnen.

* Roshina werkt als commercieel ondersteuner, Karim als personal trainer

* Reden deelname? Karim heeft enkele misstappen begaan in het verleden, waardoor Roshina het moeilijk heeft om hem te vertrouwen.

* Roshina ziet ‘Temptation Island’ als de laatste kans om haar relatie te redden. Dat bleek in vorige edities uitstekend te werken. NOT.

* Karim lijkt vooral te solliciteren naar een functie als Sidney 2.0. “Dat meisje was eenzaam en toen mocht ze in mijn bed liggen” is nu weliswaar “Dat meisje wilde gewoon een ijsje eten en toen stak ze haar tong per ongeluk in mijn mond”, maar toch!

Maar dat kwam dus gewoon omdat het onduidelijk was!

Dat Karim daarna ook nog eens per ongeluk webcamseks had: toeval. Puur toeval.

Dit jaar heeft de productie ervoor gezorgd dat Tempa as we know it er toch een tikkeltje anders uitziet. Zo werd er in beide resorts een gong bijgehaald, waarop geslagen wordt als er in het andere vakantieverblijf iets verkeerd gegaan is. Door er niet bij te zeggen wie de scheve schaats rijdt, is #dramaisnotacrime nu al op z’n plaats.

Maar bon, voor het zover is, halen de jongens en meisjes van de productie eerst nog een ander grapje uit. De koppels krijgen het idee dat ze nog een nachtje samen mogen doorbrengen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Meer zelfs: de plek waar ze worden onthaald, blijkt vol te lopen met de wulpse singles die hen het vuur aan de schenen gaan leggen.

Waarna de koppels vervolgens een slideshow te zien krijgen met alle singles. En dat levert vooral bij Melissa en Gianni interessante gesprekken op.

Enfin, wanneer de stellen mekaar eindelijk lossen en de koppelhelften naar hun respectievelijke resorts trekken, is het tijd om de vrijgezellen te leren kennen.

PLOTTWIST: de dames krijgen de dames te zien! En de heren de heren!

NOG MEER PLOTTWIST: aan iedere koppelhelft wordt gevraagd wie ze als grootste bedreiging zien. En die mag dan vervolgens als eerste op date gaan. Best wel gemeen, toch? Vooral Melissa is er niet gerust in.

Gelukkig sluit Rick de avond - en de eerste aflevering - toch nog fijn af.

Nu de eerste momenten in Thailand erop zitten, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Dag twee is aangebroken!

Of de kandidaten ook lekker geslapen hebben laten we in het midden, maar ondertussen breekt ook de tweede dag (en de tweede aflevering aan) Vooral voor Melissa en Elke blijkt het gemis van hun partners, Gianni en Arda, bijzonder groot. Gelukkig hebben beide heren een manier gevonden om hun gedachten te verzetten.

Melissa heeft ondertussen een genuanceerde mening klaar over de verleiders...

... en in het mannenresort heeft Christian een probleem met de timing van de singles.

Karim wordt dan weer in de bloemetjes gezet omdat hij jarig is. En daar is hij erg mee in z’n nopjes.

Karim weet trouwens dat je een verjaardag altijd kan inroepen als je geen zin hebt om zelf het zware werk te doen.

Karim laat Felicia ook meteen weten hoe de afspraken met zijn Roshina in elkaar zitten. Eerlijk? Wij zijn niet helemaal zeker of Roshina daar wel goed over heeft nagedacht...

Hoera hoera, want ook de andere uitverkoren verleidsters op date met de boys. Christian mag op stap met Mambo, de zelfverklaarde twerk queen.

Als date mogen Christian en Mambo gaan fietsen.

Arda werd door zijn Elke dan weer gekoppeld aan Amber. Zij ziet de date al helemaal zitten.

Daarna mogen Amber en Arda op date met een brommer. Iets waar ze beiden geen ervaring mee hebben. Klinkt als een hartstikke goed idee. NOT.

Gelukkig ziet Arda er de voordelen van in.

Amber doet het spreekwoord ‘wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten’ alle eer aan. Of toch zoiets.

Nadat Amber en Arda hun levensgevaarlijke avontuur overleefd hebben, is het tijd voor hun date. En daarbij gooit Amber met complimentjes.

Roshina koos Felicia uit voor Karim. En daar is Felicia wel tevreden mee.

Melissa koos Romee als grootste gevaar voor Gianni. En daar zijn zowel Romee als Gianni tevreden mee.

De date van Gianni en Romee verloopt heel gezellig. Gianni prijst zijn vriendin weliswaar de hemel in, maar Romee heeft er toch een andere visie over.

In het vrouwenresort pakken de mannen het iets anders aan. Zij kiezen ervoor om de dames te verwennen met een ontbijtje. En dat moet helemaal volgens de regels van de etiquette gebeuren.

Al is verleider Grigor - na dat ontbijt - toch van plan om het iets minder subtiel aan te pakken.

Angela weet dan weer niet goed wat ze van verleider Matthieu moet denken. Al probeert ze het wel onder woorden te brengen.

Tijdens het ontbijt prijst Elke zichzelf de markt in. Welke man valt er nu niet op een vrouw die graag straalbezopen is? Juist ja.

Melissa heeft het moeilijk. Ze vindt het vreselijk om zichzelf open te stellen, en dat mag verleider Sam ook aan den lijve ondervinden.

Roshina en Grigor voeren een eerste gesprek. Het doet Grigor dromen van diepe gesprekken over allerlei onderwerpen.

Verleider Bas wordt door Angela en Roshina omschreven als een stouterik. Iets dat Elke volledig ontgaan is, en waardoor de dames haar naïef noemen. En zoals het gezegde luidt: zelfkennis is het begin van alle wijsheid.

De date van Angela en Matthieu verloopt goed. Matthieu wil z’n kans wagen, maar hij beseft dat het niet gemakkelijk zal worden.

En dan is het tijd voor... de gong. De koppelhelften ontdekken waar dat ding juist voor dient: als er op het andere eiland iets mispeuterd wordt, weergalmt hij. Wie over de schreef ging, wordt wel pas bij het kampvuur getoond.

Melissa houdt er in het vrouwenresort de sfeer in.

Daarna is het tijd om de koppelhelften kennis te laten maken met de sexy singles die dit seizoen zullen proberen om hen het hoofd op hol te brengen. En dat neemt verleider Sam heel erg ter harte.

Angela somt ondertussen even de waslijst op van alle eisen waar een man volgens haar aan moet voldoen. De verleiders zijn gewaarschuwd!

In het mannenresort begint Nikki aan haar verwelkoming...

... en daar vallen de mannenmonden van open. Die van Christian zelfs letterlijk.

Even later komt Amber eraan. Zij houdt van kunstschaatsen en auto’s tunen, en ze heeft een goede slagzin. Allez, dat vinden wij toch.

Vervolgens krijgen we verleider Efrain te zien. Hij maakt niet echt indruk op de dames. En al zeker niet op Roshina.

Elke weet het zeker: Efrain zijn introductiepraatje beter mogen voorbereiden.

Vervolgens gunden de makers ons een blik op de tepel van Mambo...

Joris, de verleider die laatst mocht bij de dames, had een aparte slotzin.

En die viel niet in de smaak bij Angela.

Na de voorstelling van de singles is de avond aangebroken in Thailand. In beide resorts vieren ze de verjaardag van Karim. In het mannenresort gaat het er wel wat wilder aan toe, want Karim krijgt er een - naar eigen zeggen - ongewilde lap dance van Mambo.

Gelukkig zorgde Christophe op dat ogenblik voor een spiritueel moment in het vrouwenresort.

Melissa slaat een praatje met Daan en het lijkt wel alsof ze ontdooit. Haar blonde lokken hebben die memo niet ontvangen.

In het mannenresort maken de boys duidelijk wat voor hen de grens is.

Maar de echte winnaar is toch Gianni. Hij vergeet al snel dat hij van Melissa niet teveel mocht drinken en laat zich stevig gaan. De gevolgen zijn navenant. Gianni gaat paaldansen (op hakken) en zegt tegen Felicia (nee, niet Romee) dat hij haar écht leuk vindt.

En ook Arda krijgt het moeilijk met pitspoes Amber.

Verleidster Cheyenne vat het nog eens samen, zodat iedereen mee is.

Tot volgende week!

