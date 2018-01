Een hartverwarmende reünie, een nieuw huisje voor jongetje dat alles in vlammen zag opgaan én een bezoekje van Marco Borsato: kinderwensen op hun best in 'De Wensboom' MVO

26 januari 2018

Met de limousine of zelfs met een spectaculaire watertaxi naar school, goochelen met de enige echte Nicholas, een hartverwarmende reünie, of een bezoekje van Marco Borsato, het kan allemaal in de vierde aflevering van 'De Wensboom'.

Fleur vindt het erg voor haar vriendin Jitse dat ze elke dag lang met de bus onderweg is naar school. Zij wil haar verrassen met een originele rit. Wanneer een roze limousine arriveert, zijn de meisjes dolenthousiast. Maar daar blijft het niet bij...

Rune is gepassioneerd door goochelen. Zijn vriend Bas wenst dat hij eens samen met zijn idool Nicholas een trucje mag instuderen. Wanneer ze hun performance voor de klas brengen, valt ieders mond open van verbazing...

Renée wenst voor haar oma dat ze haar pleegkind Coralie na 30 jaar nog eens terug kan zien. Samen met de hulp van Renée's vorige juf Nadine start Niels een zoektocht. Met succes...

Olivier krijgt een hartverwarmende verrassing van zijn vriend Rune. Het huis waar Olivier in woonde, is in vlammen opgegaan, waardoor hij al z'n betekenisvolle spullen kwijtgeraakt is. Rune schakelt daarom 'De Wensboom' in om zijn herinneringen opnieuw tastbaar te maken...

Niemand minder dan Marco Borsato zet Juf Saskia in de bloemetjes. Die wens komt van Jitse, een leerlinge die vorig jaar bij juf Saskia in de klas zat. Toen Jitse het moeilijk had toen ze van het derde naar het vijfde leerjaar mocht én tijdens de scheiding van haar ouders, zorgde juf Saskia ervoor dat Jitse er weer helemaal bovenop kwam...