Een hartverscheurend moment voor boer Gerard en een eerste kus in ‘Boer zkt Vrouw’ MVO

18 november 2019

00u00 0 TV Het klinkt als een cliché, maar 'Boer zkt vrouw' is dit seizoen een rollercoaster van emoties. Vanavond worden er een paar harten gebroken, maar is er ook een eerste kus. Bij Sabine en Marijke slaat de twijfel toe: zien zij een leven in respectievelijk Kaapverdië en Duitsland met Etienne en Gerard wel zitten?

Aline, Evelien en Charlotte willen nu echt uit hun lijden verlost worden: wie van hen mag mee op romantische trip met Stephan doorheen Canada? De horseman moet dus meteen twee dames tegelijk teleurstellen. Etienne staat in Cabo Verde voor zijn finale keuze: wie mag nog even blijven? Rani en Victor vertrekken op romantische uitstap, net als Marianne en Remco, die gaan glampen in de Finse natuur. Maar in Duitsland gaat het er tussen Gerard en Marijke minder romantisch aan toe.

'Boer zkt vrouw: De wereld rond', 20.35 uur op VTM