Exclusief voor abonnees Een halfjaar na ‘Boer Zkt. Vrouw’ heeft ook Zuid-Afrikaanse boer Manu groot nieuws: “Mijn boerderij verkocht en verloofd met Hilde!” Wim Nijsten

02 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Precies een jaar geleden begon Manu (53) aan zijn ‘Boer Zkt. Vrouw’-avontuur. De olijfboer koos voor de Limburgse politieagente Hilde (50), die hem naar Zuid-Afrika volgde. “Ik zie haar nog altijd even graag, en daarom heb ik Hilde ten huwelijk gevraagd”, vertelt hij nu glunderend in Dag Allemaal.

Boer zocht én vond vrouw. En dus trok Hilde half november in bij Manu in het verre Zuid-Afrika. “Hopelijk definitief”, zeiden de prille geliefden toen. Vijf maanden later is de liefde groter dan ooit, en nu is Manu dus zelfs op één knie gegaan voor Hilde. Aangezien het koppel ‘s avonds vaak Rummikub speelt, verstopte hij de ring in het zakje met cijferblokjes. Maar hoewel ze elf spelletjes speelden, haalde Hilde de ring niet boven. “Ik dacht nog dat het een boodschap van hierboven was: ‘Niet doen, Manu, niet doen!’”, lacht Manu.

En dus zette hij door. Na het spel bracht hij Hilde een drankje op het terras en ging hij - zoals de traditie het voorschrijft - op één knie. Hilde geeft toe dat ze het aanzoek niet had zien aankomen: “Ik ben serieus geschrokken, ja. Manu heeft altijd gezegd dat hij op een dag een ring voor mij zou kopen, maar ik heb daar nooit verder over nagedacht. En toen haalde hij ineens die ring tevoorschijn.” Lang moest de voormalige politieagente in ieder geval niet nadenken over haar antwoord: “Toen hij mij vroeg of ik de ring wilde aanvaarden als teken van zijn onvoorwaardelijke liefde, heb ik natuurlijk direct ‘ja’ gezegd!”

Dat de verloving er wel vrij snel komt - het koppel woont nog maar vijf maanden samen - wuift Manu weg. “Het gaat nog altijd heel goed tussen ons. Waarom zou ik dan geen langdurige verbintenis met haar aangaan? Mocht ik nog maar 26 zijn, dan zou ik misschien nog wat wachten. Maar op onze leeftijd... Ik ben heel blij met de persoon die Hilde is, en omgekeerd ook, denk ik. (Hilde knikt bevestigend) Het geeft haar ook een beetje zekerheid. Zo weet ze dat ik haar écht graag zie, en is ze wat meer op haar gemak.”

Hebben jullie al een trouwdatum?

