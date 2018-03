Een Golden Buzzer, vurige bikini carwash en dansende mannen op hakken in 'Belgium's Got Talent' Jolien Boeckx

16 maart 2018

22u30

Nog nooit zat er zoveel diversiteit in een aflevering van 'Belgium's Got Talent' als in die van vanavond. Van een vurige - letterlijk welteverstaan - bikini carwash tot een mini-musical en dansende mannen op hakken van 10 centimeter. Én er werd een Golden Buzzer uitgedeeld aan… een percussiegroep.

De hechte vrienden van percussiegroep DrumSpirit (15-19, Dadizele) hebben een ongeziene act opgebouwd rond dé hit van Ed Sheeran, Shape Of You. Hun poging om raak te slaan, is meteen een voltreffer. “Wàt een verrassing! Het beste dat ik tot nu toe al gezien heb”, reageert jurylid Dan Karaty enthousiast. “Nog één ding heb ik te zeggen…”, waarna hij met volle power op de Golden Buzzer drukt.

Nog verbazingwekkend om naar te kijken, zijn de mannen van Trinxx (18-23, Antwerpen). Op hakken van tien centimeter hoog proberen ze elegant een street dance uit te voeren. Ongezien in ‘Belgium’s Got Talent’. “Wij willen een statement maken”, klinkt het veelbelovend. En of. “Zò moeilijk, maar zò geweldig goed gedaan”, aldus de lovende woorden van de jury.

Nog ongezien kunnen we eveneens zeggen van de musicalact, gebracht door het jongerenkoor Youforia (14-24, Berchem).

En uiteraard van ‘The Bubble Babes’. Deze ‘entertainmentgroep’ is gespecialiseerd in een bikini carwash met naast veel water en zeep, ook vuur. Misschien zelfs iets té vurig voor het publiek van Belgium’s Got Talent…

De emotionele noot weet de Kameroense studente Sonita (25, Gent) te raken met haar fenomenale versie van ‘Hallelujah’. Sonita verhuisde een jaar geleden zonder familie of vrienden van haar geboorteland naar België om te kunnen studeren. “Mijn doel is om mensen opnieuw in hun dromen te laten geloven”, zegt ze.

Krachtpatsers vanavond zijn Jimmy en Noah van het gymnastiekduo Interius Fortitudo (18 en 23 uit Brussel en Deurne). Die eerste nam in 2012 al deel aan de Olympische Spelen en samen vertegenwoordigen ze ons land op verschillende internationale kampioenschappen. Ze brengen een bijzonder moeilijke act, die op veel gejuich onthaald wordt door de jury en het publiek.

We worden ook even teruggekatapulteerd naar de glorietijd van Blink-182 met de jongens van punkrockband Motion to Maintain (16-18, Leuven). “Wij komen hier de pannen van het dak spelen”, zeggen ze. En of. Ze scoren met hun zelfgeschreven nummer én hun strandoutfits.