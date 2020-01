Een glimp van de gloednieuwe studio van VTM Nieuws: “Maandag wordt een historische dag” JR

27 januari 2020

17u30 0 TV Het VTM Nieuws staat voor de grootste verandering in zijn geschiedenis: vanaf 3 februari presenteren Stef Wauters en zijn collega-ankers ‘VTM Nieuws’ vanuit Antwerpen. In een fonkelnieuw decor, waarvan we hierboven al een tipje van de sluier kunnen lichten. “Dat wordt toch wel een historische dag”, zegt Wauters. “Precies 31 jaar en 1 dag heeft Vlaanderen nieuws gekregen vanuit Vilvoorde, en dat wordt nu anders. De verhuis was een hele complexe operatie, want tijdens het bouwen van de nieuwe studio moest de redactie operationeel blijven. Dat is dus de vier wielen vervangen terwijl je blijft rijden.”

Stef Wauters is wel blij met de verhuis. “Het is spannend maar ook leuk, want je mag een nieuw huis helemaal inrichten naar je eigen smaak”, zegt hij. “De nieuwe studio is de grote broer van de vorige en zal dus heel vertrouwd aanvoelen voor de kijker, maar is tegelijkertijd ook heel nieuw en fris. En we werken met maar liefst 8 grote videoschermen, waaronder één die helemaal tot in de nok van de studio reikt. Samen goed voor 70 vierkante meter videowalls, dus we gaan verhalen nog helderder kunnen vertellen. Het zal ook snel duidelijk zijn dat we in de nieuwe wereld van News City terechtgekomen zijn, waar we samen kunnen werken met honderden journalisten van de verschillende redacties, zoals van ‘Het Laatste Nieuws’ en de magazines. Onze slagkracht wordt ineens nog veel groter, want we krijgen nog veel meer knowhow in huis. De kijker gaat daar geweldig zijn voordeel mee doen.”

Freek Braeckman zal maandag om 13u het allereerste Nieuws vanuit Antwerpen presenteren, Stef neemt de uitzending van 19u voor zijn rekening. Met kleine oogjes wellicht. “Op 2 februari houden we na de laatste uitzending in de studio van Vilvoorde een afscheidsfeestje, en een dag later is er een welkomstdrink in Antwerpen. Dat wordt dus even doorbijten, maar ik ga mijn best doen om er toch nog treffelijk uit te zien. Work hard, play hard, dat moet ook kunnen.”