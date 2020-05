Een gezicht van liefde, romantiek en een pijnlijke onthulling: dit was aflevering 14 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

22 mei 2020

21u35 0 TV Nu de relatietest op z’n einde loopt, beseffen de koppelhelften dat het niet lang meer duurt tot ze hun respectievelijke partners/exen zullen terugzien. Maar voor het zover is, staan eerst nog de dreamdates op het programma. Dag veertien is aangebroken, en die zag er zo uit!

Normale mensen beginnen de dag met een lach. In het vrouwenresort doen ze dat met een gong. Die is - weinig verrassend - voor Simone. In de vorige aflevering ging haar vriend immers vreemd met verleidster Romee.

Simone twijfelt er niet aan dat Zach gisteren de fout is ingegaan en seks heeft gehad.

Niet dat Zach er echt spijt van heeft. Nee, hij schuift de schuld alwéér op Simone.

Prioriteiten!

Onze gok? Zij ook niet met jou.

We? Eerder jij hoor, Zach. Simone mag dan meteen in de psychiatrie als ze jou nog een kans geeft.

In het andere resort zegt Angela even waar het op staat.

Ze spoort Simone ook aan om zichzelf wat liever te zien.

Wanneer Simone het moeilijk krijgt en haar trust issues op tafel legt, zijn de andere dames daar om haar te troosten.

Call us stupid, maar als je dat meent... DAN BEDRIEG JE HAAR TOCH NIET?

Kan iemand ons de logica uitleggen, please?

Arda/Timtation komt nog even terug op de mini-orgie waarin hij tijdens de vorige aflevering een hoofdrol speelde.

Nu we weer voldoende gedegouteerd zijn, is het tijd voor Annelien en Rick om bij de koppelhelften langs te gaan. Zo laten ze hen weten dat op dag 15 een allerlaatste vuurkamp staat gepland, waarbij ze hun partners terugzien. Maar bon, eerst staat de dreamdate nog op het programma. Iedere koppelhelft mag een single kiezen. Angela kiest voor Sam, Christian neemt - verrassend genoeg - Amber mee. Roshina heeft dan weer gekozen voor Joris, terwijl Karim kapster Cheyenne meeneemt. Mathieu blijkt - allesbehalve verrassend - de keuze van Elke te zijn, en ook Arda kiest voor z’n vaste waarde: Eline. Simone kiest ten slotte voor Bas - dikke pech voor Efrain dus -, terwijl Zach voor Romee gaat. Terwijl iedereen een best aannemelijke uitleg had voor hun keuze, heeft Zach uiteraard een andere versie van de feiten klaar. Want hoewel hij in de fout gegaan is met Romee, is het aan Romee om te bewijzen dat zij van hem kan afblijven. SAY WHAT?

Voor Sam en Angela aan hun dreamdate beginnen, vat Efrain nog snel even samen hoe het tussen die twee zit.

Sam wil van zijn kant dan wel de eer van de verleiders hoog houden, hij zal toch iets harder z’n best moeten doen.

Bas is dan weer blij dat Simone voor hem gekozen heeft. Maar het kan altijd beter.

Roshina koos er dan weer voor om Grigor en Christophe thuis te laten. De voorbije afleveringen kreeg ze immers meer sympathie voor Joris. Hij is dan ook degene die met haar op dreamdate mag. al hebben ze wel een ander idee over de inrichting van hun hotel. Dit zegt de verleider...

... En dit denkt Roshina.

Arda/Timtation en Eline willen op de dreamdate hun bewogen ‘Temptation Island’-romance afsluiten. Dat doen ze in een prachtig resort, waarbij Eline danig onder de indruk is.

Zach hoopt dan weer dat zijn keuze voor Romee toch op begrip van Simone kan rekenen.

Nog niets van gemerkt.

Wanneer Angela en Sam zijn toegekomen op de locatie van hun afsluitende date, maakt Angela haar uitverkorene meteen duidelijk dat hij geen grootse verwachtingen moet koesteren.

Sam blijft wel hopen dat hij niet in de zetel hoeft te slapen. Daarvoor gooit hij alles in de strijd. Allez ja, ‘t is te zeggen...

Terwijl Karim en Cheyenne in Bangkok de Wat Pho gaan bekijken...

... is Roshina helemaal onder de indruk van haar keuze voor de dreamdate.

Arda/Timtation en Eline hebben een date met pijl en boog.

Dat komt inderdaad verkeerd over, ja.

En jij kan het weten!

Arda/Timtation blijkt nog steeds de grootste dommerik van dit seizoen te zijn.

Tijdens de dreamdate van Elke en Matthieu komt de confrontatie met Arda/Timtation ter sprake.

Elke heeft - door het bedrog van Arda/Timtation - twijfels aan de oprechtheid van haar (ex-)vriend. Ze vertelt Matthieu dat hij tijdens z’n relatie voortdurend op z’n gsm bezig was.

Christian is dan weer op date met Amber. ‘t Is allemaal heel romantisch, maar hij was er liever met Angela geweest, bro!

Christian legt Amber uit dat hij niet zo blij was met de laatste beelden die hij van Angela te zien kreeg.

Nadat Christian vervolgens verduidelijkt waarom een echte man volgens hem niet jaloers is, is het de beurt aan Zach. Hij wil aantonen dat hij een echt jongetje - sorry, een echte man - is.

Simone is waarschijnlijk zo trots dat je haar bedrogen hebt met Romee.

Zach blijft er weliswaar bij dat Simone de schuldige is.

En dus nam hij maar wraak. Dat is wat echte jongetjes doen! Euhm, mannen!

Want ja: Simone is de grote boeman. Of in dit geval boevrouw.

Zij laat het niet aan haar hart komen. Ah nee, er zit al iemand aan haar lijf!

Geen idee hoe Simone - met haar hoofd in een kussen - dat heeft opgemerkt.

Bas, de man met een grenzeloos respect voor vrouwen. Zoveel respect zelfs dat hij hen niet wil helpen om zich aan te kleden.

Anyway... Ondertussen is het avond geworden. Karim en Cheyenne verkennen de Thaise hoofdstad in een tuktuk.

Karim de avonturier. Dora the explorer is er niets tegen.

Arda/Timtation wil zijn ‘Temptation Island’ op een romantische wijze afsluiten. Althans, dat denkt Eline toch.

Elke en Matthieu willen er in de Thaise badplaats Hua Hin het beste van maken.

Terwijl Elke aan Matthieu vertelt dat ze dankzij Arda/Timtation ooit ook al eens haar verjaardag mocht vieren op zo’n romantische manier als tijdens de dreamdate, komen de herinneringen boven. Arda/Timtation laat ondertussen dan weer zien dat hij totaal niet aan Elke denkt.

Nop, hij zit met zijn hoofd bij Eline. Wel een heel ander hoofd zonder die lelijke bandana van de voorbije weken.

We denken eerder dat Eline gelijk heeft.

Waarna we (uiteraard) weer beelden van Elke te zien krijgen. Die iets heel doms zegt.

Voor wat exact heb je schrik, Elke? Dat je iemand gaat vinden die wél respect voor jou heeft?

NEE. NEE. NEE.

Roshina is dan weer tot een verhelderend inzicht gekomen.

Volgens haar was deze relatietest dan ook een goede zaak voor het koppel.

NOP. Kirsten en Regilio deden je dit enkele jaren geleden al voor.

Karim denkt daar anders over. Tijdens het diner met Cheyenne zit hij vooral te tobben.

Terwijl Roshina met Joris praat over de kinder- en trouwplannen die ze met Karim heeft, denkt haar vriend er in Bangkok niet zo positief over.

Karim twijfelt steeds harder of z’n relatie nog te redden valt.

Cheyenne denkt er het hare van.

En dat zullen Christian en Amber ook gedacht hebben toen ze hun slaapplaats zagen. Was die bij de andere koppelhelften uitermate luxueus, dan was bij hen duidelijk het budget op. Bro!

Christian heeft geen zin om naast Amber te slapen, bro!

En dus doet hij dat niet, bro!

Amber heeft daar ook zo haar mening over.

Ze snapt ook niet helemaal waarom Christian voor haar koos.

Christian legt uit dat hij het weliswaar goed kon vinden met Felicia, maar dat hij geen echte temptation had in het resort.

Doet ie goed!

Oooooooooh.

Niet meteen het meest sympathieke dat je kan zeggen, maar ‘t is wel eerlijk natuurlijk.

Christian legt uit dat de echte test nog moet komen. Eens ‘Temptation Island’ op tv komt, neemt de interesse in de kandidaten immers toe.

Ocharme.

Christian beseft dat een dreamdate met Amber misschien niet zo slim was. ‘t Is niet omdat ze de aantrekkelijkste is voor hem, dat ze het ook goed met elkaar kunnen vinden, natuurlijk.

Ondertussen genieten Angela en Sam wél van hun laatste avondmaal.

Allez ja, ‘t is met voelen ook.

Tijdens de afsluitende maaltijd van Zach en Romee krijgen we plots een heel andere kant van Zach te zien. Wanneer Romee hem vraagt of hij blij is dat hij die dreamdate met haar kan doorbrengen, klinkt er immers een wel héél verrassend antwoord.

Wanneer Romee hem vraagt met wie Simone volgens hem op date is, waagt Zach een (juist) gokje. Al zouden wij Bas nu niet meteen op deze manier omschrijven.

Zach blijft volhouden dat hij niet het probleem is.

En dan stelt Romee dé vraag waar iedereen het antwoord op wil kennen. De blonde verleidster wil weten of Zach dat nu zelf verstandig vond om bij het eerste vuurkamp al meteen z’n joker in te zetten.

Een beetje maar.

Zach stelt daarna nog maar eens vast dat Simone voor issues zorgt, en niet hij.

En hij blijft volhouden.

Haar enkele afleveringen geleden vergelijken met Stalin en Lenin was natuurlijk véééééééééél beter.

Hoewel Zach niets dan signalen afgeeft die erop wijzen dat hij liever single zou zijn, blijkt dat toch niet het geval te zijn.

Ah, daarom!

Neem het van ons aan: toch vooral jij, Zach.

Al lijkt de kans bijzonder klein dat Zach z’n zin zal krijgen. Simone ziet geen toekomst meer met Zach. En daar heeft ze een goede reden voor.

Nu ja, Simone geniet wel van haar tijd met ‘de witte strontvlieg’.

En dan is het tijd om...

Ook bij de andere dreamdates is het bedtijd. Voor Arda/Timtation een moment van reflectie.

Eerlijk? Wij snappen deze jongen niet.

En waarom zou Elke dat moeten geloven?

Voor Zach is bedtijd een moment om alweer z’n charmantste zelve boven te halen tegenover Romee.

En dan is het tijd voor een afsluitend mysterie, namelijk: wie heeft er vannacht vieze dingen gedaan?

Tot volgende week!