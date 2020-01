Gesponsorde inhoud Een fijn 2020, of toch niet? Deze 17 topseries verdwijnen dit jaar voorgoed van de buis MVO

01 januari 2020

12u00 0 TV Een nieuw jaar brengt een pak nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar soms betekent het jammer genoeg ook afscheid nemen. En dan wel van een heleboel van onze favoriete tv-reeksen.

Het is de cirkel van het leven: ofwel is het verhaal volledig uitgeput en moét het tot een einde komen, ofwel rinkelt de kassa niet meer en moeten schrijvers en acteurs noodgedwongen de boeken neerleggen. Hoe dan ook, deze 17 reeksen verdwijnen dit jaar voorgoed van het kleine scherm.

‘Arrow’ - finale op 28 januari

De bekende superheldenreeks ‘Arrow’ stopt ermee na acht seizoenen. Zender The CW kondigde dat nieuws aan in maart 2019. De serie krijgt gelukkig wel een écht einde dat ingepland werd door de schrijvers. Het laatste seizoen wordt al uitgezonden sinds de herfst van 2019, en zal deze maand nog tot een definitief einde komen.

‘The Good Place’ - finale op 30 januari

We kennen actrice Kristen Bell niet alleen van haar rol als prinses Anna in ‘Frozen’, maar ook van haar hoofdrol in het succesvolle ‘The Good Place’, dat bij ons te zien is op Netflix. Schrijver Michael Schur besliste zelf om er een einde aan te breien, zodat de reeks zeker kon eindigen zoals hij dat wou. Het vierde en laatste seizoen staat momenteel op Netflix.

‘BoJack Horseman’ - finale op 31 januari

Het einde van deze humoristische tekenfilmreeks voor volwassenen werd in september 2019 aangekondigd door Netflix. Volgens schrijver Raphael Bob-Waksberg was het de beslissing van de zender om de serie stop te zetten, maar kreeg hij het nieuws ver genoeg op voorhand, zodat het verhaal op een fatsoenlijke manier afgerond kon worden.

‘Supernatural’ - finale op 18 mei

Met maar liefst 15 seizoenen op de teller is ‘Supernatural’ het langstlopende fantasy-drama tot nu toe. Zender The CW had nog oneindig willen doorgaan met het goudhaantje rond de Winchester-broers, maar de cast vond het onderhand wel welletjes geweest. “Straks staan we nog met looprekjes op monsters te jagen”, klonk het. In mei dit jaar wordt de finale van het programma uitzonden.

‘Criminal Minds’ - Einddatum nog niet bekend

Het moest er ooit van komen, na 15 jaar geeft ook ‘Criminal Minds’ er de brui aan. Dat weten we al van januari 2019, maar trouwe fans hebben de klap nog altijd niet verwerkt. De laatste afleveringen worden uitgezonden vanaf 8 januari.

‘Will & Grace’ - Januari

Ze maakten al een comeback, maar de komische NBC-serie ‘Will & Grace' stopt ermee na 11 seizoenen in totaal. Drie daarvan behoorden tot de reboot. Het laatste seizoen wordt al uitgezonden sinds oktober 2019, en het wordt verwacht dat de laatste aflevering vroeg in januari op tv te zien zal zijn.

‘Modern Family’ - Einddatum nog niet bekend

Na 11 seizoenen doet ook de immens populaire sitcom ‘Modern Family’ de boeken toe. Zender ABC maakte in februari 2019 bekend dat de reeks tot een einde zou komen, en dat einde wordt ergens in de lente van 2020 verwacht. De eerste afleveringen van het laatste seizoen werden in september vorig jaar al uitgezonden, maar daarna werd er een winterstop ingelast.

‘Homeland’ - Mei

Producent Showtime kondigde even geleden, in augustus 2018, de finale van ‘Homeland’ al aan. Zo kregen de makers ruim voldoende tijd om de reeks van een volwaardig einde te voorzien. Het achtste en laatste seizoen zal worden uitgezonden vanaf februari 2020, en zal waarschijnlijk midden mei aflopen.

‘Fuller House’ - Einddatum nog niet bekend

Alweer eentje in de categorie van de ‘remakes’: ‘Fuller House', het vervolg op de geliefde jaren ‘80-reeks ‘Full House’, kreeg vorig jaar rood licht van producent Netflix. Dat betekent dat de laatste afleveringen van het programma dit jaar zullen worden uitgezonden. Het laatste seizoen loopt al sinds december, en zal naar verwachting vroeg in 2020 zijn afgerond.

‘Dark’ - Einddatum nog niet bekend

Met een zeldzame score van 100% op film- en tv-ratingsite ‘Rotten Tomatoes’ bewijst het sciencefiction-drama ‘Dark’ dat het één van de meest geliefde programma’s uit 2019 was. Dit jaar komt er echter een einde aan dat mooie liedje, want Netflix kondigde het derde en laatste seizoen aan. Dat gaat dit jaar nog van start, maar de uitzenddata zijn nog niet bekend.

‘13 Reasons Why’ - Einddatum nog niet bekend

In augustus 2019, een maand na de première van het derde seizoen, maakte Netflix bekend dat het vierde seizoen van ‘13 Reasons Why’ ook het laatste zou worden. De laatste drie seizoenen gingen het boek waarop de reeks gebaseerd werd immers al ver voorbij. De streamingzender bevestigde dat het vierde seizoen in 2020 online gezet zal worden, maar zei er nog niet bij wanneer precies.

‘The 100' - Einddatum nog niet bekend

Nog meer sciencefiction die we kunnen bekijken op Netflix: ‘The 100' stopt ermee na het zevende seizoen. Dat was een beslissing van The CW. Fans hoeven niet te treuren, want de zender speelt met het idee van een prequel-serie. Er zijn concrete plannen voor die nieuwe show, maar de afleveringen moeten nog wel officieel besteld worden.

‘Glow’ - Einddatum nog niet bekend

In de herfst van 2019 maakte Netflix bekend dat deze drama-komedie er na het vierde seizoen mee zou stoppen. Dat seizoen wordt op een nog onbepaalde datum in 2020 uitgezonden. In de hoofdrol zien we onder andere actrice Betty Giplin. Het verhaal draait rond een worstelshow voor vrouwen uit de jaren ‘80.

‘How To Get Away With Murder’ - Einddatum nog onbekend

Deze Amerikaanse crimi-dramareeks is bij ons te bekijken op Netflix. De rechtenstudenten van professor Annalise zouden nette advocaten moeten worden, maar in plaats daarvan kwamen ze op één of andere manier altijd zélf midden in een moordzaak terecht. Hoewel de spannende serie goed bleef scoren komt er nu toch een einde in zicht. De eerste helft van het zesde en laatste seizoen werd al uitgezonden in september 2019. De tweede helft volgt in de lente van dit jaar.

‘Lucifer’ - Einddatum nog niet bekend

‘s Werelds favoriete versie van Satan werd even geleden nog getrakteerd op een mirakel: toen zender Fox het programma schrapte, pikte streamingdienst Netflix het terug op wegens grote vraag van het kijkpubliek. Maar nu gooit ook Netflix de poorten van de hemel dicht. Het vijfde en laatste seizoen van ‘Lucifer’ wordt in 2020 verwacht.

‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’ - Einddatum nog niet bekend

Jammer maar helaas, ook het bekendste heldenteam op tv verdwijnt binnenkort achter een betaalmuur. ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’ verdwijnt van het kleine scherm na het zevende seizoen. De reeks is nog steeds populair, maar was één van de weinige Disney-kleppers die nog beschikbaar was via kabel-tv. Zender ABC, die de serie voor ons land doorverkocht aan Netflix, raakt de geheimagenten nu kwijt. De show zal niet worden verdergezet, maar zal achteraf waarschijnlijk opnieuw te bekijken zijn via Disney+. Er hingen wegens de opkomst van dat platform al langer vragen rond de toekomst van de serie, en die worden dit jaar dus bevestigd. Het is wel mogelijk dat we de personages binnenkort nog een keer terugzien in andere Marvel-films.

‘Vikings’ - Einddatum nog niet bekend

Na ‘Game OfThrones' moet ook ‘Vikings’ eraan geloven: de historische dramaserie van History Channel krijgt in 2020 haar langverwachte finale. De eerste afleveringen van het zesde seizoen werden uitgezonden in december 2019, maar de serie eindigt pas later dit jaar. Het was de keuze van de schrijvers om er een gepast slot aan te knopen. Maar geen nood, Netflix verraste kijkers door een vervolgreeks aan te kondigen, die ‘Vikings: Valhalla’ zal heten. Die serie zal opnieuw gemaakt worden door schrijver Michael Hirst en gaat verder in op het ‘Vikings’-saga.