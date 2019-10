Een fan glipte binnen in het huis van Niels Destadsbader: “Plots stond er een man in de gang die ik nog nooit had gezien” KD

23 oktober 2019

23u59

Bron: Vandaag 0 TV Het gaat hard voor zanger Niels Destadsbader. Deze zomer won hij voor de derde keer de Radio 2 Zomerhit, vorige week lanceerde hij zijn derde album ‘Boven de Wolken’ en in december staat hij drie dagen op rij in het Sportpaleis in Antwerpen. De meest populaire zanger wordt dan ook overspoeld door fans. En die durven hem al eens opzoeken bij hem thuis. Die grappige anekdote vertelde hij in ‘Vandaag’ aan Danira Boukhriss.

“Ik kwam uit de badkamer en hoorde ‘hallo’. Ik dacht dat het Eric Goens was die mij kwam halen voor opnames. Maar het bleek een fan te zijn. Ik stond nog in mijn handdoek en natuurlijk met mijn mond vol tanden. Ik zei: ‘Sorry, maar het past nu even niet’”, lacht de zanger. “Ik had dat misschien anders moeten aanpakken. Al mijn vrienden zeiden: ‘Je hebt toch gezegd dat zoiets echt niet kan?’”, klinkt het. “Maar ik wist op dat moment echt niet wat ik moest zeggen.”