Een extra dode, een zorgwekkende verdwijning en veel tranen in het nieuwe seizoen van ‘Familie’ HL

26 augustus 2019

00u00 13 TV Voor de fans van 'Familie' heeft de zomer lang genoeg geduurd. Deze avond krijgen ze bij de start van het 29ste seizoen eindelijk een antwoord op alle vragen die na de seizoensfinale achterbleven. Uit de eerste beelden valt op te maken dat de VTM-soap een blitzstart maakt met een extra dode, een vermist personage en veel tranen.

De slotscène van de laatste aflevering van 'Familie' voor de zomer was best wel pittig. Eerst voorkwam Mathias (Peter Bulckaen) dat Marie (Lien Van de Kelder) haar ex Lars (Kürt Rogiers) en haar eeuwige rivale Veronique (Sandrine André) zou neerschieten en vervolgens duwde hij haar het ravijn in. Moord dus. In koelen bloede. Vanavond wordt duidelijk of de zakenman voor deze misdaad naar de cel moet.

Ook dat andere mysterie wordt opgelost: de dreiging boven het hoofd van Stefanie (Jasmijn Van Hoof). Zij ontdekte in de finale dat Elias (Ian Thomas) de gezochte pyromaan is. Terwijl ze nota bene de nacht ervoor nog met hem had doorgebracht. Elias voelde zich in het nauw gedreven en wil de vervelende getuige uit de weg ruimen. Hij overgoot Stefanie met benzine en stond klaar om van haar een brandende toorts te maken.

De verhaallijn rond Emma (Bab Buelens) en Guido (Vincent Banic) snakt eveneens naar een ontknoping. De twee stonden op trouwen, maar Emma vluchtte met haar minnaar Lucas (Tom Viaene) en de kinderen Milou en Mila naar Afrika. Niet netjes, natuurlijk, en daarom spoorde de bedrogen bruidegom het gezelschap op om rekenschap te vragen aan zijn runaway bride.

Ten slotte was er in de finale nog de benefiet van Benny (Roel Vanderstukken) en Robyn (Jits Van Belle) ten voordele van de zieke Rik (Toots Vanderstukken). Het verhaal rond het optreden van Willy Sommers lijkt afgerond, maar krijgt misschien toch nog een staartje...

Alfons vermist

'Familie' start vanavond meteen met een dubbelaflevering, waarvan VTM al een eerste trailer postte. Op fansites lokt de clip van 38 seconden in elk geval al veel reacties uit. Zo valt uit de beelden op te maken dat Mathias met de moord op Marie lijkt weg te komen. Veronique beveelt immers ijzig kalm: "Nee, we gaan de politie niet bellen." Daarnaast is ook te zien hoe Benny op zoek is naar zijn dochter Stefanie. Tussen de brandweerwagens loopt hij plots enkele hulpverleners met een lijkkist tegen het lijf. Een kist die duidelijk gevuld is. De verhaallijn rond Elias en Stefanie heeft dus sowieso een dode opgeleverd. Maar wie dan?

In een andere flits valt een opsporingsbericht op. Alfons (Jaak Van Assche), die ook op de benefiet was, is blijkbaar vermist. En ten slotte doen de vele tranen van Emma vermoeden dat enig huwelijksgeluk voor haar en Guido ver weg is.

"We waren al erg trots op de seizoensfinale, maar we zijn dat nog meer op de startaflevering van dit seizoen", vertelde Kürt Rogiers bij de lancering. "De kijker zal gechoqueerd zijn omdat er zoveel onverwachte plotwendingen opduiken. Bovendien hebben we vrij snel daarna nog een extra cliffhanger in petto, want nog voor het einde van deze maand valt er opnieuw een dode."

Meer bloed dan in 'Thuis'

Voorbije seizoenen al 36 moorden

De moord van Mathias op Marie, waarmee 'Familie' in juni eindigde, is niet de eerste gewelddadige dood in de soap. Met Marie erbij vielen er de voorbije 28 seizoenen al 96 doden, van wie 36 door een moord.

Xavier Latour is de grootste schurk in de geschiedenis van 'Familie'. Hij vermoordde vier personages: Joe Bonduono, Christel Feremans, Geert Van Loo en Sebastien Legrand. Bertje Van den Bossche heeft drie doden op zijn geweten: Rob Gerrits, Alex De Grauwe en Xavier Latour.

In vergelijking met de VTM-soap is 'Thuis' iets minder moorddadig. De Eén-serie bestaat weliswaar vier seizoenen minder lang, maar telde de voorbije 24 jaargangen ook minder doden, namelijk 65, van wie 'slechts' 27 door moord. Bill was er het laatste sterfgeval. De laatste gewelddadige dood in 'Thuis' vond enkele maanden eerder plaats en werd veroorzaakt door Lander. Die doodde in de Withoeve een Chinese zakenman.

In de Eén-soap liepen er wel meer meervoudige moordenaars rond. Julia Van Capelle, Claire Boons, Robert Swerts en 'de Ferre' hebben allemaal twee doden op hun geweten.