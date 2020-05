Een erg straffe Elke, harde levenslessen en vreemde kronkels: dit was aflevering 12 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

08 mei 2020

21u35 1 TV Nu Arda/Timtation beseft dat verleidster Eline hem in de val heeft gelokt, heeft hij spijt van z’n keuze. En hij is niet de enige die worstelt met bedrog. Dag twaalf is aangebroken, en die zag er zo uit!

Nadat Annelien de uitzending op een suggestieve manier begon - en Rick daar duidelijk het zijne over denkt -, krijgen we als eerste beelden te zien van het mannenresort. Daar heeft het vuurkamp immers voor heftige emoties gezorgd. Vooral Arda/Timtation is aangedaan van de beelden die hij te zien kreeg. Rijkelijk laat beseft hij dat hij veel van om Elke geeft.

Eline beseft dat ze de relatie van Arda/Timtation en Elke onherroepelijk kapot heeft gemaakt. En dat doet wel wat met haar.

Bovendien vindt ze het ook niet eerlijk dat Arda/Timtation haar de schuld geeft van zijn misstap.

Arda/Timtation ziet dat anders. Hij was er namelijk zeker van dat VERLEIDSTER Eline gevoelens voor hem had. Kan iemand aan Arda/Timtation eens uitleggen dat de verleidsters daar maar met een doel zijn, en dat dit verleiden is?

Eline is er het hart van in. Zij had niet verwacht dat Arda zo snel verliefd op haar zou worden. Hij is teleurgesteld dat Eline haar leven in Nederland niet wil achterlaten om met hem iets op te bouwen in Hasselt.

Ze heeft dan ook een beetje spijt dat ze haar pijlen op hem heeft gericht.

Al is ook Zach nog steeds aan het klagen. Hij vindt dat Simone hem niet steunt. Dat hij haar een zwart scherm gaf en dat zij dus niets kan zeggen over haar vriend, is hij gemakshalve even vergeten.

Vervolgens analyseert Zach nog even de situatie zoals ze volgens hem is.

In het vrouwenresort zoeken Elke en Simone ondertussen steun bij elkaar.

Elke is - dankzij de peptalk van de meiden en de verleiders - er eindelijk van doordrongen dat zij niet verantwoordelijk is voor het gedrag van Arda/Timtation.

Ze kan zelfs opnieuw lachen!

En Elke heeft ook besloten dat ze niet depressief wil zijn door Arda/Timtation. Go girl!

Angela is ook onder de indruk van Elkes veerkracht. Zij vindt het lovenswaardig dat ze het bedrog van Arda/Timtation niet aan haar hart laat komen. Ze vat het vervolgens ook nog eens samen voor de onoplettende kijkers.

Ze heeft ook een boodschap voor Elke.

Elke heeft dan weer een woordje klaar voor Arda/Timtation.

De Limburgse heeft geen medelijden meer met Arda/Timtation. En terecht! BOY BYE.

Arda/Timtation begrijpt dat hij misschien wel wat slimmer had kunnen zijn.

Christian laat zich vervolgens van zijn meest empathische kant zien, bro!

Arda/Timtation vindt het daarna tijd voor een potje zelfmedelijden op het strand. Plots beseft hij dat hij de relatietest is aangegaan met Elke, en niet met Eline of een andere verleidster.

Alhoewel.

Arda/Timtation snapt klaarblijkelijk nog steeds niet dat een verleidster daar zit met het doel om te VERLEIDEN.

Eline heeft geen zin in drama. En dus maakt ze Arda/Timtation duidelijk dat het voor haar goed is geweest. Al had ze hem nu ook weer niet in de richting van Elke moeten duwen.

Pief poef paf, na drie dagen is het af!

Over welke romance heb je het, Arda/Timtation?

Eline hoopt alvast dat het niet over haar gaat, zo blijkt.

Niet dat de boodschap van de Nederlandse verleidster echt doorgedrongen is. Nadat Eline duidelijk heeft gemaakt dat het voor haar niet meer hoeft... Zoekt Arda/Timtation opnieuw toenadering tot Amber. DUDE.

Al geeft Amber zich niet zo snel gewonnen.

Felicia legt het nog even uit voor de minder aandachtige kijkbuiskindertjes.

Zij vindt Arda/Timtation een behoorlijk grote klojo. Zo wisselt hij niet alleen sneller van verleidster dan van onderbroek, hij houdt ook de ‘optie’ Elke open.

Felicia moet ermee lachen. Wij ook meid, wij ook.

En dan zegt ze wat we allemaal denken.

Mannen.

Terwijl Felicia het druk heeft met het uitlachen van Arda/Timtation, maakt Eline van de gelegenheid gebruik om haar gerief uit zijn kamer weg te halen.

Christian gaat dan weer kijken hoe het met Karim gaat. Hij kreeg tijdens de vorige aflevering beelden van Roshina te zien waar hij zich niet goed bij voelde. Zo vertelde Roshina over het bedrog van Karim, maar dikte ze haar versie van de feiten aan volgens haar vriend.

Christian heeft daar een heldere kijk op.

De vriend van Angela geeft ook nog zijn advies, bro!

Karim hoopte dat hij z’n relatie met Roshina kon herstellen. Dat plan lijkt nu verder weg dan ooit. Haar uitspraken hebben de Nederlander echt gekwetst. Hij ziet z’n relatie dan ook de verkeerde kant uit gaan.

In het andere resort is verleider Bas er zeker van dat Simone wel zal bezwijken voor z’n charmes.

Bas vindt het ook gek dat Zach gewerkt heeft als propper op Mallorca.

Simone maakt duidelijk dat ze Zach toch niet de meest geschikte vader vindt voor haar toekomstige kinderen.

En dan is het tijd voor een PLOT TWIST. Annelien en Rick komen langs in de resorts, waar ze aan de koppelhelften vertellen dat er iets unieks zit aan te komen. Zo krijgen ze vrijblijvend de optie om een verleider of verleidster te ontmoeten en die persoon een vraag te stellen. Zach grijpt die kans als enige van de mannen aan. Hij wil zijn vraag verrassend genoeg niet aan Bas stellen, maar wel aan Efrain. Bij de vrouwen is Elke de enige die een ontmoeting wil met een van de verleidsters. Zij kiest voor Eline.

Voor Eline vertrekt, heeft Arda/Timtation nog even commentaar op haar outfit. Hij vindt het niet kunnen dat Eline een mooi kleedje heeft aangetrokken. Elke is namelijk onzeker en als ze Eline zo ziet, dan zou ze nog meer de schuld bij zichzelf leggen. Wij vinden dat kl**tzakkenlogica eerste categorie. Arda/Timtation: als je dit leest, weet dan dat JIJ in de fout bent gegaan.

Zach, also known as de CEO van fuckboy Airlines, krijgt als eerst de kans om z’n vraag te stellen. Hij snapt precies nog steeds niet dat kiezen voor een zwart scherm bij je eerste beelden problematisch is.

Efrain vertelt Zach vervolgens de waarheid.

Dat dringt duidelijk niet door bij Zach. Hij blijft er zeker van dat het probleem bij Simone ligt.

En dan vergelijkt hij zijn vriendin met twee opmerkelijke Russen. Sympathiek en sowieso de weg naar haar hart. NOT.

Sommige mensen zijn dommer dan dom. Zach behoort blijkbaar tot dat groepje.

Anyway... Dan is het tijd voor de showdown tussen Eline en Elke. Elke begint de confrontatie door te zeggen dat ze heel wat vragen heeft. Al mag ze er maar eentje stellen natuurlijk.

Net als Efrain geeft Eline ook een eerlijk antwoord op die vraag.

Eline maakt duidelijk dat zij het als een spelletje zag.

Elke houdt zich sterk en blijft beleefd. Wij vinden haar een klassedame!

Wanneer Annelien aan Eline vraagt of ze nog iets wil zeggen, wil de Nederlandse schone inderdaad nog iets kwijt.

En dan toont Elke hoe sterk ze echt is. IN YOUR FACE, ARDA/TIMTATION!

Eline voelt zich echt wel schuldig.

Maar dat is volgens Elke dus nergens voor nodig.

Na de confrontatie lucht Elke haar hart nog even tegenover Annelien.

Hoewel Annelien meestal zo neutraal mogelijk blijft, is ook zij trots op hoe Elke de confrontatie heeft aangepakt. Zozeer zelfs, dat ze Elke vastpakt voor een knuffel.

Zo gauw ze terug in haar resort is, brengt Eline verslag uit bij Arda/Timtation.

Arda/Timtation wil alle mogelijke details weten.

Maar dus echt alle details.

Eline wrijft het er bij Arda/Timtation nog even in dat hij een fantastisch meisje aan de kant heeft geschoven.

Arda/Timtation beseft eindelijk dat hij met z’n beide voeten in de verleidingsval van Eline is getrapt.

Eline zet nog even de puntjes op de i.

Wanneer Elke haar verhaal doet aan de meisjes, kan Roshina haar mond niet verder open sperren van verbazing.

Angela maakt nog eens duidelijk wat ze van Arda/Timtation denkt.

En dan is het tijd voor een belangrijke beslissing, want binnen twee dagen moeten de koppelhelften doorgeven met wie ze op dream date willen. De mannen besluiten om hun favoriete dame in de bloemetjes te zetten, zodat de keuze wat gemakkelijker verloopt. Die persiflage van The Bachelor lukte best aardig. wat we leerden? Zo hopen zowel Christophe als Grigor om Roshina te overtuigen. Ook Simone heeft twee aanbidders: Efrain en Bas. Bij de andere dames is het duidelijker. Zo kiest Matthieu uiteraard voor Elke. En dat levert een schoon dansje op.

Zo is dat Matthieu!

Sam zet dan weer z’n beste beentje voor om Angela te overtuigen.

De verleidsters pakken het anders aan. Zij hebben een ‘Victoria’s Secret’-achtige lingerieshow in elkaar geknutseld. Zach is enthousiast, Christian precies ook, Arda/Timtation drinkt, maar Karim lijkt het allemaal weinig te interesseren.

Gelukkig weet ons Mambo - die was daar dus ook nog! - hoe ze de heren moet verlekkeren.

Mannen in een string. Dat hoeft voor ons ook niet hoor.

Christian probeert ons vervolgens wijs te maken dat een legertje halfnaakte vrouwen geruisloos aan hem voorbij gaat. Da’s zo’n beetje als de Playboy lezen voor de interviews, denken wij dan.

Dus: dit heeft Christian allemaal niet gezien hé.

Op die manier!

Zach besluit dan maar dat hij de dames gaat onderspuiten. Met champagne hé, vetzakken.

En dan zegt Christian dat hij Amber de mooiste vindt. Dat zal Arda/Timtation niet graag horen!

Alhoewel. Ondanks het feit dat Eline aangaf dat ze niets meer van Arda/Timtation wil, blijven de twee wel elkaars gezelschap opzoeken.

Dat is Eline uiteraard niet ontgaan.

Hoewel de twee dus uit elkaar zijn (of hoe je dat ook moet noemen na drie dagen), worstelt Eline ook met haar houding tegenover de Limburger.

Rebound Amber kan er niet mee lachen. Gelukkig heeft ze een flesje water gevonden dat haar wél gezelschap wil houden.

Amber beseft dat ze voor Arda/Timtation niet op de eerste plaats komt. Hij wil wel met haar babbelen over z’n gevoelens, dat wel.

Zach laat al dat drama aan zich voorbijgaan, want hij moet even in het reine komen met wat hij eerder op de avond hoorde van verleider Efrain. Die vertelde Zach basically dat Simone hem een klein kind vindt. Waarop Zach het meest volwassen antwoord ooit bedenkt. Niet dus.

Verleidster Bibi was niet onder de indruk.

Toegegeven: wij zouden het ook niet zijn.

Bibi is er zeker van: Zach gaat in de fout.

In het andere resort heeft de confrontatie met Eline van Elke een sterke, vrije vrouw gemaakt. De Limburgse schone wil dan ook van haar avond genieten.

En dat kan je het best doen door met Angela te kussen, zo blijkt.

Of door te genieten van een knuffel met Matthieu.

Angela en Sam zoeken dan weer elkaars gezelschap op.

Maar wij zijn vooral blij dat Elke zich ein-de-lijk heeft gerealiseerd dat ze een straffe madam is!

Joris blijkt dan plots - PLOT TWIST - de temptation van Roshina te zijn. Die hadden we niet zien aankomen.

Roshina overweegt dan ook om Joris mee te nemen op de afsluitende date. Verrassend, want wij hadden verwacht dat Christophe of Grigor haar voorkeur zouden krijgen. Joris heeft daar gelukkig wel een goede verklaring voor.

Bas en Efrain hebben beiden hun zinnen gezet op Simone. Benieuwd of zij ook voor verrassingen gaat zorgen en alsnog voor Daan of Yentl kiest.

In het andere resort is Zach zo boos over de houding van Simone, dat hij besluit om een hele avond lang te drinken en feesten. Romee ziet haar kans schoon.

Ze heeft al met Zach geknuffeld en gezoend, maar nu wil ze hun geflirt een stapje hoger tillen.

Hoewel Zach ondertussen vooral het beeld van Simone aan het bevestigen is, ziet hij dat zelf anders.

Hij is er zeker van dat hij de wereld een gunst verleent. Wij iets minder.

Ja, dat zal het zijn.

Sure. Wij schatten Angelique - een professionele danseres en VERLEIDSTER - hoger in dan dat.

Al heeft Zach maar een doel voor ogen, en dat is Romee. Ook zij is - volgens Zach dan toch - ondersteboven van z’n charmes. Al heeft de Surinamer daar de perfecte verklaring voor.

Om Romee helemaal gek te maken van verlangen , past Zach een heel aparte verleidingstechniek toe.

Romee legt gelukkig even uit waarom Zach haar daarbij wilde.

Prachtige woordenschat én dito zinsbouw.

Romee functioneert als onze persoonlijke Google Translate.

Wat een romanticus, die Zach.

Felicia maakt vervolgens het mopje dat wij ook wilden maken.

Zach wil - vreemd genoeg - eerst nog even de schijn ophouden. Hoewel hij aangaf dat hij seks wil met Romee, komt hij daar aanvankelijk op terug.

Romee is het beu. Zij stuurt Zach wandelen.

Zach doet aan damage control. Of toch aan iets dat daarop lijkt.

Wanneer Zach vervolgens een hoekje zonder camera’s opzoekt met Romee, blijkt dat punt uit de voorgaande foto toch eerder een komma te zijn.

Zach begint Romee te kussen, maar bedenkt zich dan dat het geluid ook wordt opgenomen.

Zach wil laten uitschijnen dat Romee hem aan het versieren is, en dat hij een hulpeloos slachtoffer is. Dat geloven wij eerlijk gezegd niet. Romee is veel slimmer dan dat en zou Zach nooit kussen waar de camera’s hen niet kunnen zien.

Dat dachten wij dus ook, Romee.

En dan laat Zach zien wat voor een grote tweezak hij precies is. Hoewel hij stond te kussen met Romee aan de deur van z’n kamer, spurt hij plots door het open schuifraam weer naar buiten. Arme Zach wordt lastiggevallen door een losgeslagen Romee. Althans, dat wil hij iedereen toch doen geloven.

Romee vindt het zielig...

... Maar Zach wil echt iedereen laten geloven dat het zo gegaan is.

Romee isn’t having it!

Ze vindt Zach dan ook een schijnheilig iemand. Wij ook girl, wij ook.

Wanneer Romee steun zoekt bij de anderen, maakt ook Christian haar duidelijk dat hij niets gelooft van het verhaaltje dat Zach opdist.

Romee is echt kwaad.

Karim verduidelijkt de situatie gelukkig nog even met wat beeldspraak.

Karim hoopt vooral dat Zach eens begint na te denken over wat hij met z’n leven wil doen en wat hij precies in de liefde verwacht.

Cheyenne weet daarentegen wel met wie ze iets zou willen opbouwen: Karim.

De voorbije afleveringen was inderdaad te zien hoe Karim en Cheyenne heel wat tijd met elkaar doorbrachten. Cheyenne denkt dan ook te weten dat er meer aan de hand is dan haar Nederlandse crush wil toegeven.

Volgens Cheyenne zou Roshina wel eens single kunnen eindigen na ‘Temptation Island’.

Karim heeft inderdaad een rotgevoel door de beelden die hij te zien kreeg van Roshina.

Karim is echter niet boos genoeg om Cheyenne op z’n kamer te laten slapen, hoe lief ze het ook vraagt. Romee heeft meer - nu ja - geluk. Zij zit bij Zach op bed. De Nederlandse blondine wil haar prooi niet zomaar laten ontsnappen.

Wij weten even niet wat we moeten zeggen.

Really, Zach?

Wanneer Zach denkt dat niemand hem kan horen, zegt hij weliswaar iets heel anders tegen Romee.

Iets héél anders.

Maar dus echt iets héél anders.

De nachtelijke escapades van Zach zorgen er uiteraard voor dat er in het vrouwenresort op de gong wordt geslagen.

Elke is er gerust in. Ah ja!

Simone is dat iets minder.

Ze heeft - om deze episode af te sluiten - wel nog een duidelijke boodschap voor Zach.

Tot volgende week!

Meer over Airlines

Amber

Angela

Angelique

Annelien

Arda

Arda

Arda/Timtation